Alerta per una nova onada de correus de sextorsió: així funciona l'estafa
Els ciberdelinqüents, fent-se passar pel Banc d'Espanya, busquen la por i la pressió psicològica per obtenir pagaments en bitcoins abans de 48 hores
L’Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha alertat d’una nova campanya de sextorsió a través del correu electrònic en què ciberdelinqüents suplanten la identitat del Banc d’Espanya per intimidar les víctimes. L’avís ha estat difós per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
Els correus fraudulents asseguren disposar d’imatges íntimes de la víctima i amenacen de difondre-les si no es fa un pagament en un termini molt curt. Per reforçar la credibilitat de l’engany, els missatges inclouen una imatge adjunta en format ".png" i arriben amb assumptes com “A la espera del pago” o “Receipt confirmation”.
Segons els organismes de seguretat, aquesta estratègia busca generar por i pressió psicològica perquè l’usuari actuï de manera impulsiva. El pagament exigit sol fer-se en bitcoins i abans de 48 hores, amb l’amenaça d’enviar suposades imatges de contingut sexual als contactes de la víctima.
Es tracta d’una estafa coneguda com a sextorsió, en què els atacants afirmen haver instal·lat un programari maliciós al dispositiu per accedir a informació privada. No obstant això, les autoritats remarquen que, en aquests casos, no hi ha cap virus ni cap material íntim real: és una maniobra per enganyar l’usuari i obtenir diners.
Recomanacions de seguretat
Davant d’un correu d’aquestes característiques, els experts recomanen no fer cap pagament, bloquejar el remitent i eliminar el missatge immediatament. També aconsellen no respondre ni obrir els arxius adjunts i, en cas de dubte, posar-se en contacte amb la policia.
Les autoritats recorden la importància de mantenir-se alerta davant aquest tipus de fraus digitals, que continuen augmentant i evolucionant en sofisticació.
