Tecnologia
Aquests són els 5 pobles més lletjos de Catalunya, segons la IA
Hem volgut fer una pregunta compromesa al ChatGPT
Quina és la localitat més lletja de Catalunya? Això diu la IA
Fa un temps vam preguntar a la Intel·ligència Artificial quina era la localitat més lletja de Catalunya i no va dubtar a donar una resposta contundent que va decebre molts: es tracta del segon municipi més poblat de la província de Barcelona i de la comunitat autònoma.
Sí. Segur que molts ho esteu pensant i no us equivoqueu: l'Hospitalet de Llobregat és, segons ChatGPT, el poble més antiestètic de Catalunya.
Aquests són els 5 municipis més lletjos
Aquesta vegada hem volgut anar una mica més enllà i hem demanat al llenguatge d'intel·ligència artificial que s'aventuri a declarar els cinc pobles més lletjos de Catalunya. Li hem dit també que ens justifiqui la resposta.
Santa Coloma de Gramenet
La IA identifica Santa Coloma de Gramenet com un dels pobles més lletjos de Catalunya. Conegut per la seva densitat urbana i el seu caràcter predominantment industrial, aquest municipi de la perifèria de Barcelona "manca" de l'encant arquitectònic i paisatgístic que caracteritza altres pobles de la regió.
Cornellà de Llobregat
En segon lloc, Cornellà de Llobregat es posiciona, pel que sembla de la IA, com un altre poble que no arriba als estàndards convencionals de bellesa. "Amb una important presència industrial i una estructura urbana orientada principalment cap a la funcionalitat", declara, aquest municipi pot no oferir el mateix atractiu visual que alguns dels veïns més pintorescos.
Prat de Llobregat
El tercer lloc és el Prat de Llobregat, "un municipi marcat per la seva proximitat a l'aeroport de Barcelona i el seu caràcter predominantment urbà", defineix. Tot i que vital en termes d'infraestructura, el Prat pot "mancar de l'encant històric i paisatgístic".
L'Hospitalet de Llobregat
En quart lloc, l'Hospitalet de Llobregat és assenyalat per la IA com un altre poble que no s'ajusta als estàndards convencionals de bellesa. Tot i la seva importància com a centre econòmic i comercial, l'Hospitalet apareix en aquest 'top 5'.
Terrassa
Terrassa tanca la llista dels cinc pobles menys estètics de Catalunya segons la IA. Coneguda per la seva història industrial i el seu caràcter predominantment urbà, aquesta ciutat entra dins de les cinc menys boniques de Catalunya per al ChatGPT.
Paràmetres
Per entendre millor quins són els paràmetres que analitza el llenguatge d'intel·ligència artificial per classificar els pobles d'acord amb la seva poca bellesa, se li ha preguntat al mateix sistema quins criteris ha seguit per donar aquesta llista. Aquests són alguns criteris generals que podrien haver influït en l'elecció, segons el ChatGPT:
- Desenvolupament urbà: Avaluació de la presència de desenvolupaments urbans poc estètics, com ara edificis industrials, infraestructures modernes o manca de planificació urbana coherent.
- Estètica general: Consideració de l'aparença visual del poble en termes de neteja, manteniment dels carrers i edificis així com la presència d'espais verds o àrees naturals.
- Característiques negatives: Valoració d'aspectes que puguin afectar negativament la percepció de bellesa, com ara la contaminació ambiental, el soroll, la congestió del trànsit o la manca d'àrees recreatives.
- Manca d'atractiu turístic: S'ha tingut en compte l'absència d'atraccions turístiques significatives o la baixa demanda turística a causa de la manca d'interès visual o cultural.
- Opinions de residents i visitants: Consideració d'opinions i percepcions de residents locals i visitants sobre l'estètica i l'atractiu general del poble.
