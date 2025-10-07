L'auge de les famílies digitals: per què el 2025 està afavorint els paquets amb diverses línies mòbils
La “família digital” –pares que teletreballen, adolescents que estudien i s'entretenen en streaming, i avis que volen estar localitzables– ja no contracta una sola línia mòbil: multiplica línies i exigeix flexibilitat real.
Amb més línies en circulació i més canvis d'operadora, el 2025 reordena el mercat espanyol cap a paquets mòbils i convergents amb diverses SIM i sense lligams.
Algunes dades clau:
- Segons dades de la CNMC, Espanya s'acosta als 62 milions de línies mòbils i la portabilitat creix: el mercat es mou i les famílies comparen més que mai.
- La flexibilitat de les tarifes mòbils sense permanència guanya pes entre llars amb fills i avis connectats.
- La segona línia al 50% i els packs amb dues línies estan empenyent l’estalvi mensual en combinats d’Internet i línia mòbil.
- L'experiència de xarxa 5G situa Vodafone entre els líders més fiables segons l'informe d'Opensignal d'aquest any.
Més línies mòbils, més moviment
Espanya va vorejar els 62 milions de línies mòbils el maig i el juny del 2025 i la portabilitat va repuntar al voltant del 5% interanual, senyal que les famílies busquen preu i condicions millors per a “multipaquet”.
A més, el 99,8% de les llars disposen de telèfon fix i/o mòbil i el 45,9% utilitza només mòbil, cosa que reforça la idea que cada membre de la llar necessita la seva pròpia línia amb dades.
La variable clau: flexibilitat sense permanència
En aquest context, l'absència de permanència ha esdevingut el valor més citat per famílies que comparteixen diverses línies i volen poder ajustar o sortir sense penalitzacions. A grans companyies d'Internet i telefonia, les línies mòbils addicionals es poden afegir al mateix compte i no exigeixen compromís de permanència; a més a més, es permet barrejar tarifes segons l'ús de cada persona.
¿Per què importa això per a una família de 4 persones? Si un fill se'n va d'Erasmus o un avi fa servir poc les dades, retallar o pausar línies és més senzill quan no hi ha lligams. Si canvien els hàbits (classes en línia, estiu, exàmens), reajustar gigues il·limitats per línia evita pagar de més.
Experiència de xarxa: estabilitat 5G per a molts dispositius
Amb diversos mòbils compartint wifi i xarxa cel·lular, la qualitat de xarxa pesa tant com el preu.
Als informes d'Opensignal (febrer 2025), Vodafone figura entre els primers llocs d'experiència 5G a Espanya (segona posició compartida en mètriques com 5G Video Experience), un indicador rellevant quan diverses línies de la llar consumeixen vídeo i classes en directe.
Preu per línia: descomptes progressius que es noten
El descompte del 50% en la segona línia i la possibilitat de configurar packs amb fibra, línies mòbils amb dades il·limitades i televisió de pagament estan fent que el cost mitjà per línia baixi quan la llar supera les dues línies. En qüestió d'ofertes amb aquestes condicions, és Vodafone España la que lidera el mercat en qualitat-preu en els darrers mesos.
A escala sectorial, la CNMC ha constatat que els paquets de telecomunicacions van baixar de preu el 2024, dada que s'alinea amb aquestes ofertes familiars més ajustades.
Context econòmic: més compte amb la despesa mensual
L'OCU detecta que part de les llars sent pressió sobre la seva economia el 2025, cosa que impulsa l'optimització del tiquet mensual i el canvi a packs amb diverses línies per pagar menys per línia.
¿Què han de mirar les famílies en comparar i contractar les línies mòbils?
- Permanència: millor sense lligams per escalar línies amunt/avall.
- Preu per línia addicional: cercar descomptes del 50% o similars en la segona/tercera línia.
- Nombre màxim de línies per compte: prioritzar operadors que permetin 3 o 4 línies addicionals.
- Roaming i extres útils per a famílies viatgeres: comprovar roaming UE i països extra inclosos.
- Qualitat a màxima velocitat 5G i experiència en vídeo: contrastar amb informes independents com Opensignal 2025.
- Convergència: valorar packs fibra + 2 línies i TV si la llar ja consumeix plataformes i futbol.
La família digital més connectada que mai
En un mercat on les dades confirmen més línies, més portabilitat i més comparativa informada, grans operadores com Vodafone o Movistar encaixen de manera natural en el patró de consum de la família digital del 2025.
El preu sempre ha estat el factor determinant en el sector telecomunicacions, però les famílies cada cop donen més pes a la qualitat de xarxa i l'estabilitat de les connexions, sobretot quan es tracta d'afegir Internet, compartir dades i entreteniment. Per tot això, la recerca de la qualitat-preu ha convertit Vodafone en la favorita de les noves famílies digitals. Amb flexibilitat sense permanència, descomptes clars en segones línies i packs amb fibra, mòbil i televisió, les grans operadores de sempre guanyen la partida.
