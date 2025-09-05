Alerta
Desactiva aquesta opció del telèfon per evitar estafes
Ricardo Castelló
La majoria dels ciutadans estan submergits en l’era digital, ja que comporta molts avantatges, però també s’han multiplicat les estafes a través de xarxes socials. Per això, cada vegada hi ha més ciberdelinqüents, per la qual cosa la societat ha de ser conscient que sempre cal estar alerta.
Una de les èpoques en què es cometen més estafes és durant l’estiu, a causa que moltes persones estan de vacances i pendents del telèfon mòbil.
Els ciberdelinqüents solen utilitzar els mètodes més comuns, com el ‘phishing’, ‘smishing’ o suplantacions d’identitat. No obstant això, també existeixen altres mètodes que es duen a terme a través d’uns dispositius anomenats ‘Stingrays’.
Un informe realitzat per l’Associació del Sistema Global de Comunicacions mòbils (GSMA) destapa que els ‘Stingrays’ són uns dispositius portàtils que es poden aconseguir fàcilment a través d’internet i el que fan és aconseguir que els mòbils es connectin a xarxes 2G.
Aquestes xarxes no tenen cap protecció, per la qual cosa els dispositius que es connecten entren a un terreny molt perillós. Per aquesta raó, els ciberdelinqüents utilitzen aquestes xarxes mitjançant els ‘Stingrays’ perquè els mòbils rebin missatges de text fraudulents.
Com defensar-se dels ‘Stingrays’
- Anar als ajusts del telèfon
- Entrar a l’apartat de Xarxes i Internet
- Clicar a l’opció SIM
- Desactivar l’opció Permetre 2G
És fonamental desactivar aquesta opció en els dispositius, ja que els missatges que arriben a través de l’SMS no poden ser detectats pels operadors de la companyia o els filtres spam.
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà
- Marta Solà, ramadera de l’Alt : “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”
- Mor l'empresari Joaquim Sala, fundador del concessionari Fiat de Figueres
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- Un model d'Educació 360 a Bàscara: 'Vam veure que hi havia nens desatesos fora de l'horari lectiu
- Allargaran el carril bici de l’Escala fins a Sant Martí d’Empúries