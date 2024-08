El senyal desconegut de la DGT que indica que hi ha radars ocults a la carretera

La senyalització és un dels principals mètodes que utilitza la Direcció General de Trànsit per tal de garantir la seguretat viària. Recentment, la DGT ha decidit implementar un nou senyal que tindrà la funció d'advertir els conductors de la presència de radars ocults. Aquest tipus de senyals poden semblar contraproduents al principi, però hi ha una molt bona raó per a la seva implementació.

I és que l'objectiu principal d'aquest nou senyal és millorar la seguretat en aquests trams, especialment en zones amb una sinistralitat alta. Això és perquè diversos estudis assenyalen que quan els conductors són conscients que estan sent vigilats tendeixen a conduir amb més prudència, contribuint que la carretera en què s'instal·len aquests senyals siguin més segurs.Tot i això, el nou senyal ha generat confusió entre els conductors a causa del seu disseny particular, cosa que ha provocat que alguns usuaris no comprenguin completament el seu propòsit o l'ubiquin amb facilitat. Tot i els dubtes inicials, el senyal té una funció clara: advertir de la presència de diversos dispositius de control de velocitat i, en conseqüència, promoure una conducció més segura i responsable.

Finalment, els conductors han d'estar atents a les noves senyalitzacions sense distreure's de la carretera. És essencial que els usuaris respectin les normes de trànsit en tot moment, independentment de la presència de radars, ja que la seguretat viària no només depèn de la vigilància tecnològica, sinó del comportament responsable de cada conductor. Com que estan informats sobre la ubicació dels radars, els conductors podran evitar sancions econòmiques i reduir el risc de patir o provocar accidents.