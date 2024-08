Pc System apropa les criptomonedes a Figueres

Pc System, empresa especialitzada en el sector de la informàtica amb més de 25 anys de trajectòria, afegeix un servei més al seu espectre que ha anat creixent cada any en informàtica, instal·lació i reparació d’equipaments, i un dels seus darrers projectes centrats en el suport a les empreses amb telefonia i centraletes virtuals. Es tracta d’un caixer que permet comprar criptodivises.

Així, l’empresa continua apostant per la innovació per respondre a les necessitats emergents del sector i dels seus clients i contribueixen a la transformació digital de la ciutat reconeixent la importància d’apropar les criptodivises als seus usuaris. Ara, ha portat a Figueres aquesta solució clara i ràpida per aconseguir-ho. Les criptodivises guanyen terreny com a mètode d’intercanvi i reserva de valors per les facilitats d’accés i la seguretat d’aquestes divises dins la xarxa global.

Per això, a Pc System han instal·lat a la seva botiga de Figueres, un caixer que permet als usuaris comprar criptodivises que millor s’adaptin a les seves necessitats a l’instant, de manera ràpida, senzilla i segura. Així, Pc System es posiciona com un facilitador clau d’aquest servei a Figueres, amb una demanda actualment en augment, i també amb una població molt diversa que pot veure’s beneficiada d’aquesta proposta.

Aquest caixer representa un avantatge significatiu per als residents i visitants que busquen una manera eficient d’enviar actius als seus familiars. La pràctica d’utilitzar criptodivises és molt comuna a països com els Estats Units, Canadà, Àsia i Amèrica Llatina. Els usuaris d’aquest tipus de caixer, fins ara havien de desplaçar-se fins a Girona. Però gràcies a la col·laboració amb Bitbase, una empresa líder en l’àmbit nacional en caixers de bitcoin, ara els usuaris podran fer servir el nou caixer amb una molt bona acceptació en horari comercial a la botiga de Figueres.

A Pc System també disposen de productes i tokens relacionats amb les criptomonedes alternatives (altcoins) preferides. A més ofereixen un servei per guiar al client pas a pas per iniciar-se en el món de les criptodivises, des de la creació d’un compte, fins a les aplicacions que s’hi poden fer en el dia a dia per guanyar interessos.