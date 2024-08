Nova estafa en nom de la DGT: no paguis la multa, no facis clic

L'email està arribant als correus de milers de ciutadans, policies i periodistes inclosos. Porta els segells oficials de la DGT, el Ministeri de l'Interior i el Govern d'Espanya, i ho signa DGT.

El text avisa que tenim una multa de trànsit sense pagar. "S'ha identificat en el nostre sistema una multa de trànsit no pagada dirigida a vostè o al seu vehicle". I adverteix que si no paguem aviat la multa serà major: "Tingui en compte que no pagar aquesta multa després del (i una data pròxima) resultarà en un increment a 224,00 euros". A sota apareix un suposat número d'expedient per a donar credibilitat a l'estafa.

El text de la falsa DGT acaba amb una recomanació: "li instem a regularitzar aquesta situació al més aviat possible". I s'ofereix fer-ho clicant a "Regularitzar aquesta situació".

El text avisa que tenim una multa de trànsit sense pagar. / Successos

Des de Vietnam

Aquest enllaç suposadament porta a consultar la informació relativa a la multa, però en fer clic en ell, es redirigeix a l'usuari a una pàgina externa sense relació amb la DGT. Si caiem i cliquem, els delinqüents ja poden accedir a les nostres dades personals.

En el cas de l'última remesa d'enviaments amb falses multes, datada el 3 d'agost, l'adreça IP des de la qual s'han enviat està localitzada a Vietnam.

Tres punts de sanció

El text, enviat a milers d'adreces de correu electrònic, conclou que "per a evitar errors i en cas de necessitar informació addicional, ens posarem en contacte amb vostè al més aviat possible". A més, s'anuncia que "aquesta infracció resultarà en la pèrdua de 3 punts del permís de conduir".

La DGT no envia correus electrònics ni missatges de text per a comunicar multes ni sancions. Com a norma general, les envia per correu postal a l'adreça registrada del conductor. Si no pot localitzar a l'infractor, es notifica al Tablón Edictal Único (TEU), on es publiquen oficialment.