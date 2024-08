Alerta per una nova estafa telèfònica: “Agrega'm al WhatsApp”

Els ciberdelinqüents cada cop refinen més les seves tècniques, portant les seves estafes a diferents xarxes socials i aplicacions. Del clàssic SMS sospitós a fraus a través de Bizum, aquests delinqüents no descansen mai, sinó que cada cop s'esforcen més perquè caiguis al seu parany.

Això sí, la forma més primitiva de ciberdelinqüència és mitjançant una trucada telefònica, un mètode que no ha passat de moda entre els estafadors i en què continuen caient moltes persones. Així, s'ha desenvolupat l'últim frau que algunes persones han denunciat a través de xarxes socials.

"Afegeix aquest número a WhatsApp"

"L'altre dia vaig rebre una trucada que pot ser perillosa", comença relatant l'usuari Soy Criminólogo de X (abans Twitter). "Va ser fa dos dies, vaig despenjar el telèfon i la veu d'una dona que no em resultava familiar em va dir exactament 'Hola, soc la Maria, afegeix aquest número a WhatsApp, t'he de dir una cosa important'", recorda a través de la publicació.

L'objectiu dels ciberdelinqüents que utilitzen aquesta tècnica, en què demanen que els afegeixis tu primer a WhatsApp, és evitar el filtre anti-spam de l'aplicació, que no salta davant de contactes ja agregats i sense el qual baixen les possibilitats de sospita.

A partir d'aquí, poden dur a terme diferents procediments que tinguin preparats, com l'estafa dels 'M'agrada' o el de les videotrucades fent-se passar per tècnics del dispositiu mòbil, entre molts altres enginys que desenvolupen a través de la famosa aplicació de missatgeria. Així poden arribar a aconseguir tota mena de contrasenyes, dades personals i fins i tot robar-te el compte de WhatsApp.

Es fan passar per un familiar o amic

Pot ser que aquesta tècnica sembli senzilla d'evitar: per què afegiríem algú que no coneixem els nostres contactes? Però mai no s'ha de subestimar els ciberdelinqüents, que destaquen pel seu talent nat a l'hora de persuadir la seva víctima, fent el que calgui.

A "el que calgui" s'inclouen infinitat d'excuses, mentides i mètodes perfeccionats amb el temps. Un dels que més espanta és el de la suplantació d'identitat, que amb l'expansió de la intel·ligència artificial és cada cop més real.

Es tracta de clonar la veu d'un amic o familiar teu, fent-te creure que aquesta persona et truca amb un motiu urgent que se soluciona, evidentment, afegint aquest nou número a WhatsApp, seguit d'algun conte que et faci caure en una altra de les seves peripècies, com fer 'click' en algun enllaç que t'enviï a través de la conversa.

Consells per no caure en el parany

Si la veu que sona en despenjar el telèfon és la d'un familiar o un amic, el millor és contactar directament amb la persona que podrien estar clonant per entendre què passa. En el cas que ja hàgiu afegit un contacte en aquestes circumstàncies, el més recomanable és bloquejar el número tant de WhatsApp com de l'agenda de contactes del telèfon.