L'estafa del supermercat: així roben dades personals i bancàries dels clients

Cada cop són més habituals les ciberestafes, estafes o enganys desenvolupats a través d'internet o mitjans telemàtics aprofitant els avantatges (i desavantatges) de les noves tecnologies.

En aquesta ocasió, és Lidl la cadena de supermercats responsable d'advertir tots els seus clients que vagin amb compte perquè alguns ja s'han queixat d'haver estat víctimes dels estafadors a través de la tècnica coneguda com a 'phishing'.

Tot ha començat amb una advertència dels usuaris de Lidl, que s'han posat en contacte amb la cadena de supermercats alemanya a través de les xarxes socials assegurant que han començat a rebre correus electrònics sospitosos en què se'ls demanava dades personals i la numeració de la targeta de crèdit a canvi d'accedir a descomptes exclusius de la botiga.

Evidentment, aquesta forma de 'phishing' és una ciberestafa, ja que els estafadors es fan passar per empreses com Lidl per guanyar-se la confiança dels estafats. L'objectiu és obtenir dades personals i/o econòmiques amb l'objectiu de robar diners o traficar amb aquestes dades.

Lidl ha respost a aquests avisos dels seus usuaris assegurant que "aquest tipus de missatges rebuts són un frau que hem detectat gràcies a la col·laboració dels nostres clients i en què el nostre departament de seguretat ja està treballant".