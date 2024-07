Si tens Facebook, ves amb compte: podrien estafar-te sense que te n'adonis

Des de l'Associació Espanyola de Consumidors s'ha llançat una alerta sobre un nou tipus d'estafa que pot afectar qualsevol usuari de la popular xarxa social Facebook i que té a veure amb la captació d'informació delicada.

L'engany, d'estil phising, comença amb l'arribada d'un missatge a l'usuari de la xarxa on se us avisa que algú us ha etiquetat en una publicació. Tot seguit, la possible víctima es trobarà amb enllaços de text que presenten ganxos similars als següents: "mira qui ha mort", "no m'ho puc creure, ha tingut un accident".

PI Studio

Si es comet l'error de punxar en aquests enllaços, es descarregarà "un codi maliciós al telèfon o a l'ordinador" que proporcionarà als ciberdelinqüents les claus d'inici de sessió dels nostres comptes de Facebook, segons l'Associació Espanyola de Consumidors.

En cas que sospitem que hem estat víctimes d'aquest engany, el que es recomana és "verificar el compte", "canviar immediatament la contrasenya" —si encara podem—, reportar l'incident als responsables de Facebook, tancar les sessions que poguéssim tenir obertes en diferents dispositius i "verificar les adreces de correu electrònic".