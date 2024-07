Alerta: si fas servir aquestes paraules per WhatsApp, et poden bloquejar el compte

WhatsApp s'ha convertit en una part fonamental de les vides de moltes persones actualment. Per als usuaris sol ser el principal mètode de comunicar-se amb amics, familiars i fins i tot s'utilitza en contextos laborals. Un cop dit això, el que molts no saben és que aquesta app té certes paraules “prohibides”, que poden fer que ens retirin l'accés.

Aquest tipus de llistes conegudes com a “blacklist” contenen termes que l'equip de moderació de plataformes com WhatsApp consideren perillosos. A causa d'això, s'estableixen certs límits en el seu ús, ja que podrien infringir les normes comunitàries. Les paraules tenen a veure amb els temes següents: violència, pedofília, discriminació, assetjament, pornografia i odi.

Per tal de discernir si els missatges relacionats amb aquests temes perillosos mereixen una sanció, quan es detecten aquests termes es reenvien els darrers cinc missatges relacionats quan algú reporta una infracció. En aquest tipus de casos s'examina la conversa i es decideix si cal aplicar algun tipus de sanció o bloqueig al compte que els ha enviat.

Normalment, aquest tipus de sancions comporten un bloqueig temporal del compte, per la qual cosa, encara que els suspenguin, podrem seguir xatejant passat un temps. Tot i això, si els missatges enviats són molt dolents l'equip de moderació pot arribar a aplicar un bloqueig permanent. En aquest cas extrem no podrem tornar a accedir al compte actual i tampoc no podrem tornar a registrar-nos amb el mateix número de telèfon.