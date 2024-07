Quines són les pitjors platges de l'Alt Empordà? Això diu la IA

La intel·ligència artificial ha obert un ventall de noves oportunitats. Ja s'està utilitzant en medicina, ciència, ciberseguretat, i el turisme no n'és una excepció. Per això, avui ens hem submergit en un "viatge virtual" per les costes de l'Empordà, conegudes per la seva multitud de platges i cales. Però, totes són igual de boniques? Evidentment, no. Per aquest motiu, en aquesta ocasió hem decidit preguntar a la IA quines són les pitjors platges empordaneses.

Però, com pot una IA determinar la bellesa d'una platja?

Bona pregunta. Li hem preguntat a ella i això és el que ens ha respost: "Tot i que la tecnologia pot proporcionar-nos una gran quantitat de dades i informació sobre cada racó de la costa, cal recordar que l'avaluació de la bellesa és un concepte subjectiu, influït per algoritmes i paràmetres predeterminats". Així doncs, en aquest rànquing, no busquem una veritat absoluta, sinó més aviat una perspectiva singular basada en els criteris establerts pel sistema d'intel·ligència artificial.

Dit tot això, aquestes són les 5 platges altempordaneses que, segons la IA, "no brillen per la seva bellesa".

Platja de Grifeu de Llançà En el primer lloc del rànquing trobem la Platja de Grifeu de Llançà. Per què? Doncs segons la IA perquè "és coneguda per la seva extensió i per la presència d'urbanitzacions i habitatges a prop de la costa. I les edificacions al voltant, la contaminació visual i la falta d'espais verds fan que aquesta platja perdi el seu encant natural". Hi estàs d'acord?

Platja Grifeu de Llançà. / DAVID ESTANY

Platja de Roses (zona urbana) I en segona posició tenim la platja de Roses de la zona urbana. Què diu la IA en aquest cas? Doncs explica que "tot i que la localitat de Roses és famosa per les seves boniques cales i platges, la zona urbana de la platja de Roses no ofereix precisament una experiència estètica agradable. La presència de grans hotels, aparcaments massius i el trànsit constant de persones converteixen aquesta platja en un lloc menys atractiu per a aquells que busquen la tranquil·litat i la bellesa natural". Què n'opines?

Platja de Roses. / Empordà

Platja de Empuriabrava En tercera posició tenim Empuriabrava. La IA justifica així la seba resposta: "Empuriabrava pot ser coneguda com la "Venècia de l'Alt Empordà", però la seva platja no està a l'altura del seu prestigi. Els canals artificials, els vaixells ancorats i la presència constant de turistes fan que aquesta platja tingui una estètica poc encantadora, en comparació amb altres platges de la zona".

Platja d'Empuriabrava. / Aj. Castelló

Platja de Sant Pere Pescador La platja de Sant Pere Pescador ocupa el quart lloc en aquest rànquing. Per què? Doncs perquè "encara que és popular entre els amants dels esports aquàtics, la seva estètica de sorra gruixuda i la presència de càmpingsadjacents la fan menys atractiva per a aquells que busquen un entorn costaner més pintoresc". O almenys això és el que diu la IA.

Platja de Sant Pere Pescador. / Marc Martí

Platja de Portbou I tanca el rànquing la platja de Portbou. Una zona que, segons la IA, "destaca principalment per la seva ubicació enfront d'una zona industrial. A més, les vistes poc atractives dels edificis abandonats i la proximitat a la frontera francesa no ajuden a millorar la percepció estètica d'aquesta platja".

Portbou en una imatge d'arxiu. / Empordà

Aquesta és la classificació. Què t'ha semblat? Per gustos colors. I és que, un cop més, és important recordar que la bellesa és relativa i que cada visitant pot tenir una opinió diferent sobre aquestes destinacions costaneres. I el més important: la IA treballa amb algoritmes, no és humana.