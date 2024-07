El SEPE alerta: estan estafant per email, SMS o Whatsapp

El SEPE ha advertit d'una estafa recent a través de diferents canals, on s'intenta suplantar la identitat del Servei Públic d'Ocupació Estatal. Es tracta d'un intent de 'phishing vell', que periòdicament es repeteix, en què els ciberdelinqüents intenten aconseguir les dades bancàries de la víctima a través d'un missatge al mòbil o una trucada telefònica.

Al missatge, se li indica a la víctima potencial que té un pagament pendent per manca de dades bancàries i se sol·licita que ingressi dades i credencials.

Compte als enllaços

Des del SEPE adverteixen que no s'han de prémer enllaços del tipus https://sepe.es.6578653.top/ i recorden que, des de l'organisme, no es demanaran mai dades bancàries o personals mitjançant SMS. També es demana fer cas omís de trucades amb prefixos 800, 807 o similars, ja que normalment solen ser participants d'aquestes estafes.

Els ministeris i entitats públiques llancen campanyes 'anti-phishing' regularment, on donen algunes claus per no caure en aquest tipus de fraus. Recentment, des del SEPE, apuntaven a X el següent: "PROTEGEIX-TE DEL #phishing o intents de frau en línia. Recorda que el SEPE mai et sol·licitarà les teves dades personals o bancàries per SMS, correu electrònic o whatsapp. No accedeixis als enllaços ni descarreguis fitxers adjunts".

Alertes

A causa de la proliferació d'aquest tipus de missatges, des del SEPE recorden els passos que cal seguir en el cas de rebre un SMS que demani ingressar dades personals o bancàries:

El SEPE mai sol·licitarà que ingressis, enviïs o comparteixis mitjançant missatge les teves dades personals, encara que et demanin fer-ho amb urgència o de forma immediata.

No facis cas a missatges amb errors gramaticals o on t'ofereixen un suposat reemborsament.

Si rebeu un missatge SMS, correu via e-mail o WhatsApp sol·licitant les vostres dades personals en nom del SEPE, heu d'esborrar-lo.

No introduïu les vostres dades personals o bancàries en pàgines web d'origen desconegut o dubtós.

No obris cap fitxer adjunt ni accedir a alguna web per a suposades verificacions d'identitat.

No accedeixis a enllaços rebuts per correu, missatge SMS o WhatsApp.

Si teniu dubtes de la veracitat d'una comunicació, podeu trucar al número 017 per verificar-ho, on us atendran de forma gratuïta i confidencial des de l'institut nacional de ciberseguretat (Incibe).

El 'phishing' és una tècnica de ciberdelinqüència en què se suplanta la identitat d'un organisme oficial, entitat o empresa per aconseguir les dades personals o credencials d'accés a dades bancàries de les víctimes.

Estafes habituals

La immediatesa de la xarxa i la facilitat d'accés mitjançant 'malware' o mètodes fraudulents a les nostres dades personals han fet del 'phishing' una tècnica freqüent. Per això, fa temps que s'adverteix de les mesures a prendre quan es reben aquest tipus de missatges, incidint en la importància de no ingressar dades ni accedir a enllaços.

Els ciberdelinqüents no necessiten vulnerar el sistema operatiu, sinó que fan ús de l'enginyeria social, és a dir, s'aprofiten de la bona voluntat i vulnerabilitat de l'usuari, instant-los a ajudar o solucionar un problema per aconseguir les dades. Mitjançant aquesta tècnica, els anomenats 'phishers' roben dades, instal·len 'malware' als teus dispositius o roben diners dels teus comptes bancaris.