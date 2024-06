En l'era digital, la intel·ligència artificial (IA) s'ha convertit en una eina "valuosa" per a obtenir tota mena d'informació. En els darrers mesos, ens ha ofert, entre altres, un rànquing de les 5 millors platges de l'Alt Empordà; un altre dels 5 municipis de la comarca que considera menys atractius; també un dels 5 municipis empordanesos menys visitats... En definitiva, ens ha proporcionat moltes dades. Ara bé, cal recordar que les recomanacions de la IA són basades en algoritmes i, per tant, és important no creure fermament en allò que ens explica.

En qualsevol cas, avui volem posar a prova la IA en matèria de llocs on viure. Hem decidit demanar a Chat GPT, una de les IA més avançades, quins són els municipis catalans que recomana evitar a l'hora de buscar una nova llar. A continuació, us oferim un llistat amb els 10 municipis que la IA ha destacat, juntament amb les raons que ens ha donat per a cadascun d'ells.

1. Salt

De Salt, al Gironès, la IA diu el següent: "Aquest municipi és conegut per tenir una taxa de criminalitat elevada i problemes de convivència derivats de la seva diversitat cultural. Tot i que l'Ajuntament treballa per millorar la situació, molts residents informen de problemes constants".

2. Badia del Vallès

"Aquest municipi del Vallès Occidental destaca per les seves infraestructures deteriorades i una oferta de serveis limitada. Les opcions educatives i sanitàries són també limitades, fet que fa que moltes famílies optin per altres localitats". Així defineix la IA Badia del Vallès.

3. La Llagosta

De la Llagosta, al Vallès Oriental, la IA explica que "és coneguda per tenir una qualitat de l'aire baixa a causa de la proximitat amb polígons industrials. Aquest factor pot afectar negativament la salut dels seus habitants".

4. Amposta

"Tot i ser la capital del Montsià, Amposta pateix de desocupació alta i una manca d'oportunitats laborals. Això pot ser un problema important per a aquells que busquen estabilitat econòmica", diu la IA sobre Amposta.

5. Manlleu

Manlleu és un altre dels municipis que la IA recomanar no anar-hi a viure. En aquest cas, justifica així la resposta: "Aquest municipi d'Osona ha estat assenyalat per tenir problemes de delinqüència i manca de seguretat en algunes zones. A més, la contaminació del riu Ter preocupa molts residents".

Plaça de Fra Bernadí de Manlleu. / CC0

6. El Prat de Llobregat

"Tot i la seva proximitat a Barcelona, el Prat de Llobregat té un alt nivell de contaminació acústica i ambiental degut a la presència de l'aeroport. Això pot afectar la qualitat de vida dels seus habitants", diu la IA del Prat de Llobregat.

7. Santa Coloma de Gramenet

"Santa Coloma de Gramenet té una densitat de població alta i una manca d'espais verds, factors que poden afectar la qualitat de vida. A més, la percepció de seguretat és baixa entre els residents". Així justifica la IA la seva resposta.

8. Vilanova del Camí

Vilanova del Camí és un altre dels municipis que la IA recomanar no anar-hi a viure. En aquest cas, justifica així la resposta: "Situat a l'Anoia, Vilanova del Camí pateix de problemes de desocupació i una manca d'atractius culturals i d'oci, fet que fa que molts joves optin per marxar a altres municipis més dinàmics".

9. La Bisbal del Penedès

"Tot i el seu entorn natural, la Bisbal del Penedès té una manca de serveis bàsics i d'infraestructures. Això pot ser un inconvenient important per a aquelles persones que busquen comoditat i accessibilitat", explica la IA de la Bisbal del Penedès.

10. Llinars del Vallès

Finalment, de Llinars del Vallès la IA diu: "Aquest és un municipi amb connexions de transport deficients i una manca d'oferta educativa i sanitària de qualitat. Aquests factors poden fer difícil la vida diària per a moltes famílies".

Panoràmica de Llinars del Vallès. / CC0

A aquests municipis presenten diversos reptes que poden afectar la qualitat de vida dels seus habitants. Tot i això, és important recordar que cada persona té necessitats i preferències diferents, i allò que pot ser un inconvenient per a uns, pot no ser-ho per a altres. Si esteu pensant mudar-vos, és recomanable visitar els municipis, parlar amb els residents i valorar personalment tots els factors. Ara bé, cal recordar que aquesta classificació ha estat feta per una màquina que ha analitzat dades trobades a Internet. Per tant, no sempre és fiable. Si es vol escollir un lloc de residència és recomanable fer una investigació més profunda i consultar múltiples fonts abans de prendre decisions.