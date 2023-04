La nova aposta de Google per la intel·ligència artificial (IA) sembla no convèncer els inversors. Alphabet, la seva propietària, ha vist com les seves accions en borsa han caigut un 7,68% després que el gegant presentés ahir una nova bateria de mesures amb què pretén potenciar els seus serveis i plantar cara a Microsoft, un rival que està guanyant terreny gràcies a la popularitat del xatbot <strong>ChatGPT</strong>.

En la presentació d’aquest dijous, Google va anunciar millores sobre eines com el seu traductor i Google Maps, però no va donar gaires detalls sobre Bard, el generador de text impulsat amb IA que va presentar dilluns per rivalitzar amb ChatGPT. Els inversors esperaven més novetats sobre aquest ‘software’ i la seva incrustació al cercador web de la companyia, cosa que podria canviar per sempre la recerca d’informació a internet.

No obstant, la caiguda borsària també es podria deure a un error garrafal que ha comès Google. I és que l’anunci promocional que la multinacional va publicar dilluns a Twitter, Bard responia a una pregunta amb informació incorrecta. A la pregunta «¿Quins nous descobriments del telescopi espacial <strong>James Webb</strong> (JWST) puc explicar-li al meu fill de 9 anys?», el bot conversacional assenyalava que aquest telescopi es va utilitzar per prendre les primeres imatges d’un exoplaneta —un planeta fora del sistema solar—, una cosa que és falsa.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l — Google (@Google) 6 de febrero de 2023

Aquest error, impropi d’un gegant tecnològic com Google, ha deixat entreveure que hi ha nervis amb els avenços de Microsoft. Dimarts, la companyia fundada per Bill Gates va llançar la nova versió del seu motor de cerca Bing i del navegador Edge, dos serveis que passen a integrar el potencial de ChatGPT. Les altes prestacions d’aquest ‘software’ d’IA —capaç de respondre a tota mena de preguntes, generar textos imitant estils literaris, resumir conceptes complexos i molt més— l’han convertit en un fenomen mundial que acumula uns 100 milions d’usuaris mensuals.

Aquest èxit ha impulsat Microsoft, que sembla prendre el lideratge en aquesta carrera empresarial per liderar el mercat de la IA generativa. Les accions del gegant informàtic han crescut gairebé un 3% en els últims cinc dies i un 11,33% des de principis d’any. Per la seva banda, Alphabet, empresa matriu de Google però també de Youtube i Android, ha remuntat un 11,50% des que va engegar el 2023, però en l’última setmana ha caigut un 6%.

L’error comès per Google amb la seva publicitat de Bard no només il·lustra les presses del gegant per mirar de donar resposta als avenços de Microsoft, sinó també les fallades que cometen aquestes aplicacions de ‘software’. Tant Bard com ChatGPT utilitzen model de llenguatge extens, un tipus d’IA capaç de crear text a base de predir quines paraules van darrere d’altres. Aquests models treuen la seva informació d’internet, així que les respostes que donen poden no ser certes, tot i que les presentin com sí que ho fossin. Això obre la porta a un problema de desinformació que tant Google com Microsoft hauran d’abordar tard o d’hora.