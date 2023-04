Twitter va començar a implementar aquest dissabte la subscripció de pagament per 7,99 euros al mes que inclou la insígnia de verificació blava. Anomenat Twitter Blue, aquest servei ‘premium’ ja està disponible en la versió actualitzada de la xarxa social per als dispositius iOS. Això sí, de moment només ha entrat en funcionament als Estats Units, el Canadà, Austràlia, Nova Zelanda i el Regne Unit. La companyia, que ha patit una fuga massiva d’anunciants i perd quatre milions de dòlars al dia, ha comunicat que els que «es registrin ara» poden rebre la cobejada marca de verificació blava juntament amb els seus noms d’usuari. «Igual com les celebritats, companyies i polítics», indica, però sense que Twitter faci les comprovacions oportunes.