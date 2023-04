La seu de Twitter a San Francisco (Estats Units) està tancada i barrada des d’aquest dijous a la nit. Fins dilluns, els accessos a l’edifici seguiran restringits per evitar possibles boicots, segons ha indicat l’amo de la companyia, el magnat Elon Musk. Tot això ha sigut provocat per la dimissió massiva d’empleats després de l’ultimàtum que els va donar l’empresari per correu electrònic: per crear un «Twitter 2.0 trencador» havien de passar a «treballar moltes hores a alta intensitat». Altrament, els convidava a deixar l’empresa. La plantilla va respondre, però no com creia Musk: centenars d’empleats van renunciar en bloc ahir a la tarda. L’edifici està tancat, però això no ha impedit que es compleixin els temors del fundador de Tesla i SpaceX: la façana de Twitter ha sigut trolejada d’allò més amb insults.