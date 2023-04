La Xarxa+ és una plataforma de ‘streaming’ gratuïta que permet accedir a la programació en directe de més de 30 canals locals de televisió, recuperar els seus continguts de fins a set dies enrere, retransmissions en directe i un ampli catàleg de continguts sota demanda, en la qual el pòdcast té un paper destacat. De fet, aquesta plataforma de continguts audiovisuals de qualitat, proximitat i gratuïta té entre els seus trets diferencials la seva decidida aposta per l’àudio. Es tracta d’una decisió que vol contribuir a aquest creixement exponencial del sector i que demostren les últimes dades de consum. Segons l’Associació Catalana de Ràdio (ACR) i l’Informe del sector de la ràdio a Catalunya 2007-2021, fet amb dades de l’EGM, durant els últims quatre anys d’aquest període el consum de pòdcast ha crescut fins a un 169%.

Recentment, la plataforma ha sigut reconeguda amb el premi Innovació dels Premis Ràdio Associació, ja que, segons el criteri del jurat, «és una plataforma de continguts en català gratuïta que posiciona l’audiovisual local en l’ecosistema digital d’acord amb els nous hàbits de consum, i la seva oferta permet accedir a la programació en directe de més de 30 canals locals i a continguts diversos».

Continguts a La Xarxa+

La majoria dels pòdcasts que en aquests moments són a la plataforma de continguts estan produïts per les ràdios locals de Catalunya. Actualment ofereix 250 capítols que giren entorn de vuit eixos temàtics: Història, Música, ¿Quin món volem?, Territori, Manga i Sèries, Llengua, Radioteatre i Ràdio. En l’espai pòdcast, la proximitat i la qualitat també són dos dels valors diferencials. Molts dels projectes són programes setmanals ben consolidats a les ràdios de proximitat, com per exemple. ‘A les portes de Troia’, de Ràdio Castellar; ‘Això ve en sèrie’, d’UA1 Lleida Ràdio; ‘Col·lectius en xarxa’, de Ràdio Premià de Mar; ‘Jazz Club’, de Ràdio Municipal de Terrassa; ‘Moments d’òpera’, d’Olesa Ràdio; ‘Ruta 66’, de Ràdio Vilafant; ‘Sendes’, de Ràdio Martorell; ‘Som Terra’, d’EMUN FM; ‘Sons a cau d’orella’, de Ràdio l’Escala; ‘Valors a l’alça’, de Mataró Ràdio, i la versió de ràdio del concurs ‘Pica Lletres’ que fan una trentena de ràdios locals.

En l’espai pòdcast de La Xarxa+ també hi ha altres sèries temàtiques destacades, com el manga, amb ‘Espai Z’, en què s’expliquen els personatges icònics de Go Nagai, Yoshito Usui o Akira Toriyama. O curiositats històriques de Barcelona amb ‘Històries de Barcelona’. Una tercera categoria són pòdcasts que formen part de projectes multimèdia i que tenen el seu producte audiovisual dins de la mateixa plataforma, com per exemple: ‘Comtes’, ‘Patrimonis’, ‘El violoncel desconegut’ i ‘Espai Públic 2030’, que acosta l’Agenda 2030 a la vida quotidiana, en clau de proximitat.

Dades i accés

Des de la seva estrena, la nova plataforma en ‘streaming’ de l’audiovisual local La Xarxa+ (laxarxames.cat) ja ha distribuït més de 12.000 hores de continguts originals de proximitat, incloent-hi les emissions en directe de 30 canals de televisió local, els continguts de vídeo del catàleg i els d’àudio sota demanda (pòdcast). Actualment, el catàleg disposa de més de 2.500 vídeos i 250 pòdcasts.

En aquest escenari, cal destacar que Catalunya disposa d’una gran xarxa de televisions i ràdios locals que han fet un gran esforç per modernitzar-se i impulsar la innovació.

L’accés als diversos continguts és senzill, ja que només cal entrar a laxarxames.cat i omplir la pàgina de registre amb les dades personals que s’hi sol·liciten. Així l’usuari podrà escollir les seves televisions de referència i altres continguts que l’interessin, a fi de personalitzar al màxim l’experiència a través d’una ‘smart TV’ o altres dispositius mòbils de l’usuari.