«El poder per al poble». Aquest és l’eslògan que Elon Musk ha anat repetint després de veure’s forçat a comprar <strong>Twitter</strong> per 41.000 milions de dòlars. El magnat tecnològic vol fer un gir a la xarxa social i en els últims dies ha anunciat una sèrie de mesures que alteraran la manera en què els usuaris la utilitzen. Uns canvis que no sempre se cenyeixen a la seva consigna publicitària.

El principal canvi –i també el més controvertit– introduït per Musk és el pla de pagament. Aquest servei de subscripció, conegut com a Twitter Blue, començarà a implementar-se dimecres que ve. Els usuaris que abonin 7,99 euros al mes tindran accés a diferents avantatges, sent el logo blau de verificació del compte el més destacat. Aquests usuaris ‘premium’ també rebran menys anuncis i podran publicar vídeos i àudios més llargs de l’habitual.

Fins ara la marca de verificació ha permès identificar perfils públics com polítics, empreses, celebritats o periodistes. Amb la introducció d’aquests canvis, Musk obrirà la porta que tots els usuaris que paguin puguin tenir aquest signe distintiu sense que es contrasti la seva identitat. Les personalitats públiques tindran també una etiqueta per distingir-los dels altres usuaris. Això ha despertat crítiques per l’impacte que pugui tenir en el debat públic, motiu que ha forçat Twitter a postergar-ne l’aplicació per a dimecres, després de les eleccions legislatives que celebren els Estats Units.

Penalitzar els que no paguin

¿Significa això que ara hauràs de pagar per utilitzar Twitter? No, podràs seguir a la xarxa social de manera gratuïta. Tanmateix, la teva experiència de navegació i els continguts que tuitegis es veuran penalitzats. Dimarts passat Musk va confirmar que els algoritmes de Twitter amplificaran els missatges, mencions, respostes i recerques dels usuaris que paguin, i els prioritzaran per sobre dels missatges d’aquells que no vulguin pagar vuit euros mensuals.

Al final resulta que “Poder para el pueblo” y “libertad de expresión” significaban “Si no pagas nadie va a ver tus putos tweets de mierda, así que estarás en manos de los que tienen dinero”. https://t.co/uWxVWLI8qV — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) 7 de noviembre de 2022

Aquesta funció farà que el primer que vegis cada vegada que entris en el ‘feed’ de Twitter siguin continguts d’usuaris de pagament. Per als usuaris no verificats, «hauràs de desplaçar-te molt lluny per veure’ls», va assenyalar Musk. A la pràctica, això significa que si els teus amics no paguen mensualment et serà més difícil veure el que comparteixen.

Irònicament, al maig Musk demanava als usuaris de la plataforma canviar el ‘feed’ de Twitter a un ordre cronològic, assegurant que «estàs sent manipulat per un algoritme de maneres que no comprens». Ara seguirà explotant aquest algoritme, però per amplificar els usuaris que passin per caixa.

¿Quin contingut està prohibit?

Durant anys, Musk ha criticat que Twitter moderi contingut d’odi, assegurant que la plataforma hauria de permetre tota mena de missatges polèmics emparats per una concepció maximalista de la llibertat d’expressió. A l’abril, quan va firmar l’acord per adquirir la plataforma, l’home més ric del món va prometre que la convertiria en un paradís per a la llibertat d’expressió.

Ara bé, aquestes promeses han durat poc. I no només pel fet que els qui paguin podran ser més rellevants a la xarxa. Després d’adquirir la plataforma, Musk ha promès mantenir aquestes polítiques de moderació de contingut que abans criticava. «¡Òbviament, Twitter no pot convertir-se en un infern de tots contra tots, on es pot dir qualsevol cosa sense conseqüències», va explicar el passat 27 d’octubre en un missatge dirigit a intentar retenir i seduir els anunciants. De Reddit a 4chan, les plataformes que han intentat no moderar el contingut que allà es publica han acabat rectificant o condemnades a la marginalitat.

Aquest dilluns, la companyia ha compartit en una publicació les seves normes, en les quals s’especifica que «per servir a la conversa pública» prohibirà els missatges que incitin o glorifiquin la violència, el terrorisme, l’explotació sexual de menors, l’assetjament (també mitjançant la publicació d’informació privada de les víctimes), les conductes d’odi partint de la raça, gènere, orientació sexual o religió, entre altres casos.

Suplantació d’identitat

Twitter també endurirà les seves mesures respecte a la suplantació d’identitat. Si fins ara la plataforma enviava un primer missatge d’advertència, ara suspendrà permanentment qualsevol compte que utilitzi el nom d’una altra persona sense especificar que es tracta d’una paròdia. Els usuaris que tinguin el seu compte verificat perdran aquesta marca blava si canvien el seu nom pel d’una altra persona, tot i que sigui a tall de broma. Irònicament, el 28 d’octubre tuitejava: «La comèdia és ara legal a Twitter».