El mal any de Meta culminarà en l’acomiadament del 13% de la seva plantilla. Aquest dimecres, l’empresa matriu propietària de Facebook, Instagram, WhatsApp i altres aplicacions ha confirmat que acomiadarà més d’11.000 empleats arreu del món i portarà a terme una de les retallades de personal més grans de la indústria tecnològica.

En una publicació al blog de la companyia, el seu fundador i director executiu, Mark Zuckerberg, s’ha responsabilitzat dels acomiadaments dient que va ser massa optimista amb les perspectives de creixement. «Al començament de la covid, el món es va traslladar ràpidament a internet i l’auge del comerç electrònic va provocar un creixement desmesurat dels ingressos», explica. «Molta gent va predir que això seria una acceleració permanent que continuaria fins i tot després que la pandèmia acabés. Jo també ho vaig fer, així que vaig prendre la decisió d’augmentar significativament les nostres inversions. Desgraciadament, no ha sigut com esperava».

En aquest comunicat, Meta ha confirmat que ha restringit l’accés d’aquests més d’11.000 empleats als sistemes de la companyia «atès l’accés a informació sensible». Una decisió que afecta empleats d’arreu del món, també a Espanya. Tot i així, els treballadors del gegant tecnològic conservaran uns dies els seus correus electrònics perquè tothom pugui acomiadar-se».

Com ja va avançar en l’última presentació de resultats, Zuckerberg ha confirmat que Meta vol ser «més esvelta i eficient» i que a partir del 2023 la seva estratègia corporativa se centrarà a retallar despeses i personal i a invertir més recursos a «un nombre més reduït d’àrees de creixement d’alta prioritat». Aquestes prioritats són la construcció de l’anhelat <strong>metavers</strong>, el desenvolupament dels seus sistemes d’intel·ligència artificial (IA) i la recuperació dels seus ingressos per publicitat, responsable de més del 90% del seu negoci.

Any crític

El gegant de les xarxes socials viu un any especialment crític. Els mals resultats del seu negoci, colpejat per les turbulències econòmiques però també pels canvis en les polítiques de privacitat d’Apple i per la competència ferotge de <strong>TikTok</strong>, han fet que el valor borsari de la companyia s’hagi desplomat un 70%, una caiguda només superada al sector per la de Snap.

En tercer trimestre d’aquest ‘annus horribilis’, Meta va reduir un 52% els seus beneficis fins als 4.400 milions d’euros. Tot i que continua sent una màquina de fabricar bitllets, la companyia de Zuckerberg ha tingut les úniques dues caigudes trimestrals de la seva història en els últims sis mesos. Tot això ha comportat també la primera gran retallada de personal des del seu naixement, l’any 2004.

Fallades al metavers

A més de les condicions macroeconòmiques i dels canvis en l’ecosistema digital, els mals resultats de Meta també es deuen a la majúscula inversió de la companyia a Reality Labs, la seva divisió de realitat virtual. Com es podia esperar, la construcció de l’anomenat metavers és una inversió a llarg termini. Tanmateix, des de començaments d’any ja han perdut uns 9.200 milions de dòlars en aquest propòsit.

A més, el seu primer intent per dissenyar aquest món digital més immersiu, la plataforma <strong>Horizon Worlds</strong>, no està tenint els resultats esperats. Les seves fallades de disseny i la seva poca popularitat han fet que fins i tot MySpace tingui actualment més visites que el que s’està venent com «la internet del futur». El volum de vendes de les ulleres de realitat Meta Quest 2 és també més baix del que s’esperava.

Això ha fet que cada vegada més accionistes de la companyia s’hagin mostrat inquiets amb aquesta hemorràgia i han demanat –fins i tot públicament– limitar aquesta despesa (d’uns 2.000 milions de dòlars mensuals) per millorar tant la rendibilitat com els seus ingressos. La pressió dels accionistes no amenaça el control absolut de Zuckerberg, que té el 56,6% dels drets de vot de Meta, però sí que afegeix nous motius de preocupació sobre el regnat de Meta en l’ecosistema digital.