L’Ajuntament de Roses ha accelerat, durant aquest mandat, els sistemes de relació entre la ciutadania i l’administració local amb la intenció de facilitar els tràmits i evitar anades prescindibles en els diferents departaments de la casa de la vila. La darrera incorporació d’aquest projecte ha estat la possibilitat de fer videotrucades des de qualsevol lloc del món, ja que, en tractar-se d’un municipi turístic, són moltes les persones que tenen algun tipus de relació amb Roses. Aquest nou servei s’anomena VideoSAC.

«A causa del confinament domiciliari provocat per la pandèmia, ens vam adonar que calia que tractéssim molt seriosament el tema de l’atenció a la ciutadania, perquè va quedar clar que la presencialitat no sempre és necessària i que hi ha sistemes per evitar-la amb molta més agilitat. El model d’atenció que teníem a l’Ajuntament de Roses, segurament com per tot arreu, havia quedat molt endarrerit, perquè les noves tecnologies ens permeten un marge molt important per recórrer», explica l’alcalde de Roses, Joan Plana.

El batlle recorda que «tan bon punt vam sortir del confinament, ens vam posar a treballar en aspectes que sabíem que es podien implementar en un parell d’anys, com així ha estat. La primera cosa que vam fer, i que ha estat un gran encert, va ser crear la figura del tècnic d’atenció a la ciutadania. És una figura que sol estar repartida en diferents àrees sense una persona amb responsabilitat directa. Aquesta persona s’encarrega de coordinar aquest servei i fer d’enllaç amb la resta d’àrees quan s’han d’implantar solucions o noves maneres de fer».

Aquesta plaça, a través d’una promoció interna dins del mateix ajuntament, va recaure en Noe Sánchez, la incorporació de la qual «ha estat clau en l’èxit de la millora del Servei d'Atenció a la Ciutadania», segons Plana. La primera acció va ser estendre la possibilitat de fer tots els tràmits en línia estandarditzant la manera de dur-los a terme.

Abans del nou VideoSAC, durant els darrers dos anys, a més d’unificar en un sol espai el Servei d’Atenció a la Ciutadania, s’ha implementat la cita prèvia que evita cues i esperes (de les 16.026 persones ateses al SAC durant 2022, 7.890 optaren ja pel sistema de cita prèvia), la posada en marxa de l’administració electrònica que permet realitzar tots els tràmits municipals en línia (de les 38.548 tramitacions realitzades el 2022, 15.251 van ser en línia), o el servei de suport telefònic AOC 360 que ofereix atenció personalitzada i multilingüe per guiar les persones en les seves tramitacions electròniques.

El SAC de l’Ajuntament de Roses va atendre durant l’any passat un total de 16.026 persones, dada que representa una mitjana de 65 persones al dia. El temps mitjà d’espera va ser de 2,40 minuts, mentre que el temps d’atenció va ser de 10,23 minuts per visita.

La videotrucada personalitzada s’afegeix als serveis existents

El dia d’atenció es durà a terme tots els divendres laborables en horari de matí.

La ciutadania de Roses pot, des d’ara, tramitar altes, baixes o canvis del padró d’habitants (suposen el 45% del total de tramitacions que es fan a l’Ajuntament), obtenir certificats, canviar el domicili fiscal o tramitar una domiciliació bancària, a través del nou servei d’atenció personalitzada amb videotrucada. Des de casa, l’oficina o qualsevol indret amb connexió a internet, els usuaris poden ja ser atesos pel personal del Servei d’Atenció a la Ciutadania-SAC a través de qualsevol dispositiu mòbil, ordinador o tauleta dotat amb càmera, sense haver de desplaçar-se físicament a les oficines municipals.

El personal que atén les consultes i tramitacions a través del nou servei VideoSAC és el mateix que rep el públic de forma presencial des del Servei d’Atenció a la Ciutadania-SAC. El sistema per accedir al nou servei és el mateix que l’emprat fins ara per demanar cita prèvia per ser atès al SAC. Només cal trucar als telèfons 872 220 594 o 972 252 400, o accedir a la web citaprevia.roses.cat, des d’on l’usuari pot escollir el dia i hora per fer la seva tramitació, ara amb la possibilitat de triar entre l’atenció a les oficines centrals o la modalitat de videotrucada. Inicialment, el dia d’atenció de videotrucades es durà a terme tots els divendres de 9 a 14 h, ampliant-se a mida que augmentin les sol·licituds.

Un cop assignada la cita demanada, la persona rep un enllaç i una contrasenya per accedir a l’espai de cita i annexar els documents requerits per a la seva tramitació. El dia i hora assignats, només cal prémer el botó «accedir a videotrucada» per connectar directament amb el personal del SAC.