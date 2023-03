Zero Latency, companyia d’experiències de realitat virtual free-roam, presenta al seu espai de Terrassa (Barcelona) la primera generació de RV immersiva amb HTC, a Catalunya.

La tecnologia Gen3 permet als usuaris utilitzar l’auricular HTC VIVE Focus 3. El nou ‘hardware’ compta amb una fórmula de renderització i processament, que, amb la capacitat de Wi-Fi 6, permet arribar a una resolució 5K en la realitat virtual. Sense ordinador, sense motxilla o cables, aquesta actualització és fins a 16 vegades més potent que la tecnologia convencional.

«Amb Gen3 ens trobem amb una evolució en la tecnologia que elimina la necessitat de jugar amb ordinadors, motxilla, cables i altres distraccions per als jugadors. Es tracta de l’experiència avançada que arriba per primera vegada a Catalunya, en un dels centres de referència per a la nostra companyia», destaca Alberto Marcos, Business Development Manager Europa.

Els auriculars HTC VIVE Focus 3 ofereixen un conjunt de capacitats per als jugadors que inclouen novetats en el terreny tècnic i de disseny. Compten amb un visor més ergonòmic gràcies al disseny de contrapès; compten amb una resolució de 5K (4896 x 2448 píxels), un camp de visió de 120 graus i una taxa dels fps suau de 90 hertzs; integren micròfons duals amb cancel·lació de soroll, so espacial 3D i reducció de fuites de so, i permeten als usuaris crear límits en funció de l’espai disponible i operar un seguiment precís de la ubicació compartida per brindar una experiència realista.

Fonts de Zero Latency destaquen que combinar l’última tecnologia, ‘software’ i creativitat per desenvolupar nous escenaris i contínues expansions és la base de la bona acollida d’aquesta tecnologia a Terrassa. En l’ampli catàleg de joc, també hi ha disponibles experiències com Undead Arena, sobreviure a l’estil arcade mentre afinen punteria amb tots els zombis; investigar una base militar secreta en l’espai que ha quedat totalment incomunicat i sumit en la foscor amb Singularity o qüestionar la realitat del que veuen els ulls, viatjant a través del temps i l’espai amb Engineerium.