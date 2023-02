De cara a la celebració del Mobile World Congress (MWC) a Barcelona, la consultora alemanya GfK analitza el mercat global de Telecom. Segons les seves previsions, tot i que el sector en general va haver d’afrontar caigudes el 2022, algunes categories van mantenir bons resultats. Per al 2023, GfK preveu una estabilització de les vendes.

El segment dels ‘smartphones’, que inclou els ‘phablets’, va tenir una caiguda de la demanda del 9,1% entre el gener i el desembre del 2022 en comparació amb l’any anterior, amb un total de 908 milions d’unitats venudes. Els ingressos es van reduir fins i tot més, amb un descens del 10,2% fins als 330.000 milions de dòlars.

A l’haver-se ajustat els pressupostos dels consumidors, pràcticament els únics impulsors del mercat el 2022 van ser els compradors amb rendes altes i mitjanes. De fet, aquests grups van créixer més de 4 punts percentuals respecte al 2021, i actualment suposen el 48% del total. D’altra banda, la demanda de dispositius ‘premium’ també va augmentar, per exemple, amb el creixement de l’1,2% dels ingressos en models 5G en tot el 2022 respecte al 2021. Una cosa aplicable també a dispositius amb un emmagatzematge més alt. Els ‘smartphones’ amb una capacitat superior als 256 GB van registrar un increment del 19% i van suposar el 41% del total d’ingressos del mercat el 2022.

Nous hàbits de compra

Mentre que els consumidors que encara compren telèfons intel·ligents opten per dispositius d’alta gamma, el nombre total de compres va caure el 2022. Una de les raons és que els propietaris els conserven durant més temps. Les dades de GfK mostren que, del gener al setembre del 2018, només el 48% dels compradors feien servir els dispositius dos anys o més. Aquesta quota ha crescut fins al 57% en el mateix període del 2022 (un augment de més de 9 punts percentuals). Aquest fet s’observa especialment en la generació Z (persones d’entre 15 i 25 anys), en la qual la quota està el 14% per sobre de la mitjana. La generació més jove se centra clarament en la sostenibilitat i, per tant, allarga conscientment el cicle de vida dels dispositius.

Òptimes previsions per a ‘wearables’

Un dels segments que va aconseguir superar el difícil 2022 de manera estable és el dels ‘wearables’. Amb 13.900 milions de dòlars d’ingressos, va aconseguir aquell any gairebé el mateix nivell assolit el 2021 (mostrant una lleugera caiguda de l’1,1%). Tot i que les categories més populars han perdut terreny, això s’ha compensat amb el creixement d’altres línies de producte. L’evolució dels ingressos per categories de ‘wearables’ el 2022 en relació amb l’any anterior ha sigut:

Health and fitness tracker: -31%

‘Smartwatches’: +21%

Wrist sport computers: -43%

Aquests canvis han sigut impulsats per la creixent demanda per part dels consumidors d’un control més detallat de la salut, mitjançant l’ús de funcions intel·ligents. En conseqüència, els ‘wearables’ amb seguiment del son (més del 4%) i amb sensors per mesurar l’oxigen en sang (més del 20%) van mostrar un fort creixement. Aquesta tendència també va conduir a desenvolupaments en innovació, com la nova funció de mesurament del nivell d’estrès (EDA). Impulsats en el quart trimestre del 2021, aquests dispositius ja representen el 16% dels ingressos en el mercat de ‘wearables’ i continuen creixent.

Previsions per al 2023

GfK preveu que aquest sigui un any més fort per al mercat global de Telecom, comparat amb un 2022 relativament feble. S’espera que l’evolució de les principals categories de producte sigui positiva.

Les compres de ‘smartphones’ fetes durant el pic de la pandèmia –entre el 2020 i el 2021– obren una nova finestra de renovacions d’equip aquest any, encara tenint en compte una ampliació del temps de vida d’aquests dispositius.

En els ‘wearables’, la nova generació de sensors per al monitoratge de la salut i l’ampliació de l’abast de les seves aplicacions impulsarà el mercat. A més, s’espera un creixement dels ingressos en el segment dels ‘smartwatches’.

S’estima que la VR/AR serà més tangible i creixerà en altres àrees a part del gaming. Aquesta és una de les categories amb més potencial en els pròxims anys.