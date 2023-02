¿T’has quedat sense pla per Sant Valentí? Tenim una proposta indecent per a tu. Avui, al pòdcast Un nanosegon en el metavers, llancem un capítol especial per celebrar Sant Valentí, en el qual volem encendre la flama de l’amor a les xarxes i proposar-vos una sèrie de ‘tips’ per trobar l’amor (o el que sorgeixi).

Les aplicacions de cites han eclipsat l’art de la seducció. ¿On s’han quedat les trobades esporàdiques, els intercanvis de telèfon i els intensos encreuaments de mirades? Les velles tècniques del festeig estan en perill d’extinció i s’han mudat al món virtual. Ara el flirteig va de ‘matches’, focs i ‘close friends’. Si ja et sonen aquests conceptes, és que ets un/a autèntic/a mestre/a de la seducció.

Més enllà de Tinder

Més enllà de TinderTal com assegura un estudi publicat per la Universitat de Stanford el 2019, el 39% de les parelles heterosexuals i el 60% de les homosexuals es coneixen mitjançant les aplicacions de cites. A més, segons el portal digital Bodas.net, una de cada cinc parelles que es van casar a Espanya el 2019 s’havien conegut de manera ‘online’.

En aquesta nova entrega del pòdcast d’EL PERIÓDICO, ‘De l’amor al ghosting hi ha un pas’ Judit Figueras, Pilar Enériz i Anna Solà llancen la seva particular oda a les noves maneres d’estimar i de trobar l’amor al segle XXI. Les tres periodistes debaten sobre les noves maneres de lligar tant a les xarxes socials com en les aplicacions de cites.

Tot i que no és or tot el que lluu: en l’etapa de l’‘utilitzar i tirar’ sembla missió impossible trobar l’amor, i fins i tot pot comportar alguns riscos, com el ‘ghosting’, és a dir, l’acte de desaparèixer de la vida virtual d’una persona. Una espècie de consumisme aplicat a les relacions sentimentals que acaba en una falta de responsabilitat afectiva cap a altres persones.

Pots escoltar el capítol d’avui a Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcasts, Podimo i Amazon Music. Se n’estrena un nou capítol els dimarts, cada 15 dies. A més, es pot seguir tota l’actualitat del pòdcast a Instagram.

El FAV fa el carinyo

El FAV fa el carinyoEl segon capítol va més enllà de Tinder, l’aplicació reina en l’ecosistema del flirteig. Perquè a les xarxes socials, com Instagram i Twitter,també es lliga molt. I fins i tot a LinkedIn. Només s’ha de saber veure i aprofitar l’oportunitat, respectant sempre els límits. ¿Et deus estar perdent les indirectes? Avui delatem fins i tot les tècniques més subtils perquè mai més se’t torni a escapar l’amor davant dels nassos.

Tot i que, per als que prefereixen deixar clares les seves intencions des de l’inici, com a cada episodi, la Pilar ens proposa tres aplicacions pensades per tirar la canya al segle XXI. OKCupid, happn i Tastebuds són els tres pretendents. ¿Hi haurà ‘match’?

A més, l’Anna recull un ‘trend’ de TikTok en el qual denuncia que de vegades el ‘ghosting’ pot tornar-nos «una mica bojos». I com sempre, farem projeccions per imaginar com es lligarà en un futur no tan llunyà.

@andrieanaa ARGH ANSWER ME FFS #relatablecontent #relatable #fypシ ♬ original sound - bestspedup

En episodis anteriors...

En la primera entrega d’‘Un nanosegon en el metavers’, parlen de com desintoxicar-nos del telèfon mòbil. Per a això, les tres periodistes aborden el concepte del benestar digital i la necessitat de crear bons hàbits per relacionar-nos amb la tecnologia d’una manera saludable.