Aquest diumenge, una ‘constel·lació’ de satèl·lits Starlink va travessar el cel d’Espanya i va poder ser detectada per nombrosos ciutadans a diversos punts de la Península, que en van deixar constància a les xarxes socials.

Ahir diumenge 12-02-23, des de la terrassa de casa, al Port de la Selva, vaig poder observar una filera de llums que creuava el cel d’oest a est a gran velocitat.

Cercant informació, dedueixo que eren els 55 satèl·lits Starlink de l'empresa Space X pic.twitter.com/UJ3KptegPn — GENÍS 🎗🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 3️⃣3️⃣ (@3Genis) 13 de febrero de 2023

Starlink és una xarxa satel·litària desenvolupada per SpaceX, empresa fundada per Elon Musk, que té com a objectiu portar internet a cada racó del planeta. La idea de Starlink és col·locar a l’òrbita terrestre baixa un total de 12.000 satèl·lits, dels quals prop de 2.400 ja estan operatius a l’espai.

Així, l’empresa Starlink pretén crear una ‘constel·lació’ de satèl·lits d’internet que orbitin al planeta Terra per donar servei d’internet de banda ampla, cobertura mundial i baixa latència a un baix cost. Es tracta del principal projecte de SpaceX, que, als seus començaments, va ser pensat en una potencial colonització de Mart per part de l’ésser humà.

Èxits de SpaceX

La companyia ha desenvolupat exitosament, entre altres projectes, les naus de càrrega reutilitzable Dragon i Dragon 2, i la segona ha portat astronautes a l’Estació Espacial Internacional.

No és la primera vegada que els satèl·lits Starlink són visibles, però continuen cridant l’atenció i confonent moltes persones que ho presencien per primera vegada. Està previst que aquest dilluns es puguin tornar a veure.

A través d’internet es poden saber les rutes que fan. A findstarlink.com podem consultar si ja han passat per la nostra població. Per exemple, a Figueres es podrà veure després que s’hagi fet fosc, cap a les 7.47 hores.