L’aparició de <strong>ChatGPT</strong> pot suposar un canvi tan transcendental com al seu dia va ser internet. Així ho ha assegurat Bill Gates, el famós cofundador de Microsoft, unes paraules que arriben pocs dies després que el gegant tecnològic hagi anunciat que integrarà aquesta eina <strong>d’intel·ligència artificial</strong> (IA) als seus serveis.

«Fins ara la IA podia llegir i escriure, però no entendre el contingut. Els nous programes, com ChatGPT, faran més eficients molts treballs d’oficina a l’ajudar a redactar factures o cartes. Això canviarà el món», ha afirmat en una entrevista al diari financer alemany ‘Handelsblatt’ publicada avui.

ChatGPT és un generador de text creat per la companyia OpenAI que se serveix de la IA per conversar amb els usuaris però que també és capaç de respondre a tota mena de preguntes, resumir textos, imitar estils literaris i compondre música. Aquesta alta capacitat ha despertat una onada de fascinació i tan sols dos mesos després del seu llançament suma 100 milions d’usuaris únics al mes, de manera que s’ha convertit en l’aplicació de consum que ha crescut més ràpid en la història.

Carrera empresarial

Microsoft fa anys que va apostar per aquest sector emergent. El 2019 va invertir 1.000 milions de dòlars en OpenAI. A mitjans de gener, el gegant va anunciar que afegiria 10.000 milions més a aquella <strong>inversió </strong>per passar a controlar el 49% de l’empresa creadora d’OpenAI. Dilluns va presentar en gran la integració d’aquestes eines d’IA al seu cercador Bing i al seu navegador Edge en un clar moviment per intentar competir en un mercat que fins ara ha dominat Google.

L’eclosió de les IA generadores de textos ha obert una guerra empresarial en la indústria tecnològica a la qual cada vegada se sumen més companyies amb la intenció de ser primeres a colonitzar un mercat amb unes perspectives de negoci milionàries. Amb la participació a OpenAI, Microsoft sembla que s’ha situat al capdavant d’una competició en la qual també figuren Alphabet (propietària de Google i YouTube), Meta (propietària de Facebook i Instagram) i altres gegants, com el xinès Baidu.

Tot i així, els sistemes com ChatGPT també han despertat cert temor pels grans canvis que la seva adopció pot suposar a múltiples sectors. Aquest temor es veu amplificat pel fet que els generadors de text impulsats per IA encara tenen problemes i són capaços de respondre falsedats presentant-les com a certes, un error que pot implicar problemes de desinformació. Sense anar més lluny, Google va anunciar dimecres el seu xatbot, anomenat <strong>Bard</strong>, i durant la seva presentació va difondre una informació incorrecta. Les accions de la companyia van caure un gairebé un 8%.