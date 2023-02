¿Què és? Es tracta d’una web en què quan l’usuari escriu una consulta, ChatGPT ofereix una resposta més o menys adequada amb la informació que ja té. Per exemple, se li demana per escrit que creï (o que inventi, ¿per què no?) un relat novel·lesc amb ics protagonistes, ubicat a l’edat mitjana i amb final tenebrós. A l’instant apareix a l’ordinador un escrit que resulta difícil desxifrar si l’ha fet una màquina o un humà. Ho explica el periodista d’El Periódico Carles Planas Bou.

On es pot escoltar ‘El pòdcast d’El Periódico’ es publica de dilluns a divendres i es pot escoltar a les plataformes iVoox, Spotify, Podimo, Google Podcasts, Amazon Podcasts i Apple Podcasts. Idea i supervisió: Iosu de la Torre. Edició i realització: Sergi Mas. Disseny de so: Cadena Pirenaica. Estudi de gravació: Manolita Studios. Veu en off: Mercè Torrents.