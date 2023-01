L’aposta d’Elon Musk per Bitcoin li ha sortit cara a Tesla. El fabricant de vehicles elèctrics que dirigeix el magnat va registrar el 2022 unes pèrdues netes de 140 milions de dòlars en la seva inversió per aquestes criptomonedes.

Segons una presentació davant la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units, el deteriorament del <strong>valor d’</strong>aquests <strong>actius digitals</strong> va fer que la companyia patís una pèrdua bruta de 204 milions de dòlars. Tanmateix, va aconseguir convertir part de les seves inversions en moneda fiduciària com el dòlar, amb la qual cosa va obtenir uns guanys de 64 milions.

Durant el primer trimestre del 2021, Musk va decidir apostar per Bitcoin, el valor del qual llavors era puixant. Tesla va invertir 1.500 milions de dòlars en la criptomoneda de més confiança i va anunciar que començaria a acceptar pagaments amb aquesta divisa digital als Estats Units. Poc després, al maig, el segon home més ric del món va canviar d’idea i va assegurar que no acceptaria pagaments en Bitcoin fins que no es garantís que el procés per generar aquestes criptomonedes fos més sostenible i utilitzés entorn d’un 50% d’energia neta.

Musk i Tesla estan sent actualment jutjats per un possible <strong>frau borsari</strong>. Els inversors de la companyia acusen el seu director d’haver manipulat el mercat i la valoració de les seves accions amb una sèrie de tuits el 2018 en els quals va assegurar que privatitzaria Tesla.

Enfonsament cripto

En aquest informe, Tesla reconeix que la inestabilitat i volatilitat d’aquests actius ha pogut «afectar negativament la nostra rendibilitat». Després de popularitzar-se com a mecanisme d’inversió el 2021, el mercat de les criptomonedes va viure un 2022 negre. La successió d’escàndols empresarials, estafes i fallides va fer desaparèixer uns 2 bilions de dòlars d’un sector en crisi. El valor de Bitcoin va caure més d’un 60%.

Segons els informes, Tesla va vendre aproximadament 75% de les seves inversions en Bitcoin en el segon trimestre del 2022. Una operació amb què Musk no només va mirar de frenar la sagnia en les seves empreses per la caiguda del seu valor, sinó que també va portar a terme per obtenir diners amb què poder comprar Twitter.

Tot i així, Tesla ha tancat un 2022 brillant. La firma va guanyar 12.556 milions de dòlars en els últims 12 mesos, un 167% més que el 2021, uns resultats que superen amb escreix les expectatives dels inversors.