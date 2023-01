Softcatalà ha incorporat el japonès, l’occità i el gallec com a opcions al seu traductor automàtic, que ja permet escollir entre 13 llengües per traduir des del català.

Les millores són fruit d’una col·laboració de l’associació de voluntaris amb altres col·lectius, tant d’universitats com la UOC o la UAB, com amb un projecte de Meta per difondre llengües minoritàries.

Amb estudiants del Màster Universitari en Traducció i Tecnologies de la UOC, han aconseguit millores en la tecnologia Apertium, que utilitzava el traductor catalanocastellà des del 2004, i que s’ha millorat amb més de 12.000 frases per a cada llengua. L’entrenament s’ha revisat, a més, manualment per avaluar les traduccions i poder incloure els nous resultats al traductor.

https://t.co/idCC8GkOgz — Softcatalà (@softcatala) 27 de enero de 2023

Softcatalà ha incorporat també models neuronals que han permès desenvolupar una primera versió d’un traductor japonès-català, gràcies a una altra col·laboració amb alumnes del Màster en Tradumática de la UAB.

I gràcies al projecte lliure No Language Left Behind de Meta –amb el qual la companyia de Zuckerberg pretén millorar la traducció automàtica d’unes 200 llengües que considera minoritàries, com el català o l’urdú–, han incorporat la traducció entre el català, el gallec i l’occità. I han obert el model perquè altres col·lectius l’incorporin i millorin els resultats amb més corpus.

A més, el col·lectiu de voluntaris de Softcatalà ha cedit material a altres projectes lliures, com ArgoTranslate/LibreTranslate (utilitzats per Mastodon) i Mozilla Translate, i proposa tallers de traducció neuronal per «anar vertebrant una comunitat que conegui aquesta tecnologia», assegura en una nota.