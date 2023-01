La Fundació Salut Empordà (FSE) incorpora robots 100% autònoms per automatitzar la neteja dels paviments de l’Hospital de Figueres i del Centre Sociosanitari Bernat Jaume. Aquesta nova tecnologia permetrà estalviar un 80% de l’aigua que es consumeix amb la fregadora de peu convencional. És la primera entitat sanitària de Girona i de les poques de l’Estat espanyol a fer-ho i la seva implantació i desplegament, que s’ha impulsat conjuntament des de la FSE i l’empresa de serveis hotelers de l’entitat Emporhotel, es farà durant aquest mes i va a càrrec de l’empresa DIBOSCH.

Es tracta d’ECOBOT 50, l’únic robot del mercat amb un sistema de reciclatge d’aigua que permet netejar 100 m2 amb un sol litre d’aigua. La màquina compta amb sensors i càmeres d’última generació que li aporten precisió i seguretat. A més, el seu software de Localització i Mapatge Simultani (SLAM) permet saber amb precisió quina zona ja s’ha netejat.

Els robots es destinen a la higiene dels paviments d’aquests dos centres de la FSE, de manera que el personal d’Emporhotel es pot centrar en les superfícies verticals i de difícil accés. Així, a més de l’estalvi d’aigua, aquestes màquines permeten optimitzar recursos, incrementar l’eficiència de la neteja, millorar l’ergonomia de les tasques, i treballar de forma contínua amb intel·ligència autònoma. També aporten el valor afegit que faciliten estadístiques per a millorar els processos.

Consum d’aigua a la FSE

La implantació d’aquesta nova tecnologia als centres de la FSE respon a la voluntat de l’entitat de reduir l’impacte de la seva activitat en l’entorn i el territori i al seu compromís amb el medi ambient.

La gestió mediambiental de la FSE està reconeguda des del 2006 pels certificats ISO14001 i EMAS, dues normatives voluntàries. Anualment, el departament de Medi Ambient marca una sèrie d’objectius a assolir, precisament per reduir aquest impacte, i que repercuteix sobretot en els consums energètics (electricitat i gas natural) i d’aigua. Ara bé, a causa de la pandèmia del coronavirus i de les necessitats específiques que han derivat de les noves mesures de prevenció aplicades, hi ha hagut un canvi de tendència pel que fa al consum d’aigua. Per primer cop en més d’una dècada, ha pujat en lloc de reduir-se: el 2021 va créixer un 10,01% respecte a l’any anterior. Davant d’aquesta situació, des del departament de Medi Ambient i d’Emporhotel s’estan buscant noves solucions per revertir-la, com és la incorporació d’aquests robots autònoms de neteja.