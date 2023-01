En aquest últim pòdcast d’El Periódico reflexionem sobre la mobilitat del futur. De fet, ho fem sobre la possibilitat que, aquest 2023 sí o no, serà definitivament l’any del cotxe elèctric. ¿Quins beneficis en podem obtenir? ¿Les ciutats requereixen molts més carregadors per als vehicles? ¿Tenen aquests prou autonomia com perquè no patim durant un llarg viatge?

Interessant xerrada la que mantenim amb Xavi Pérez, director de Motor de Prensa Ibérica. On es pot escoltar ‘El pòdcast d’El Periódico’ es publica de dilluns a divendres i es pot escoltar a les plataformes iVoox, Spotify, Podimo, Google Podcasts, Amazon Podcasts i Apple Podcasts.