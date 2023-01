Catalunya continua impulsant la seva particular carrera espacial. Aquesta tarda, la Generalitat seguirà el llançament de ‘Menut’, el segon nanosatèl·lit que posarà en òrbita per recollir informació essencial per combatre els reptes mediambientals que afronta el planeta.

A les 15.56 hores catalanes, ‘Menut’ s’enlairarà a bord d’un coet Falcon 9, de la companyia SpaceX, fundada per Elon Musk, des de la base espacial nord-americana de Cabo Cañaveral, a Florida, centre de les activitats de la NASA. El llançament es podrà seguir en directe aquí:

Missió: observar la Terra

‘Menut’ és un nanosatèl·lit de recerca desenvolupat per l’empresa catalana Open Cosmos. De menys de 10 kg de pes, aquest dispositiu incorpora una càmera que li permetrà observar des de l’espai l’evolució climatològica de la Terra i que se centrarà en el territori català. Orbitarà a una velocitat de 8 km/segon al voltant dels 500 quilòmetres del planeta i es calcula que sobrevolarà Catalunya cada cinc dies aproximadament.

Una vegada en òrbita, s’incorporarà a la flota internacional Open Constellation, formada per una sèrie de nanosatèl·lits que tenen l’objectiu de recollir informació per tenir una millor perspectiva que millori la gestió del territori i ajudi a mitigar els efectes de la crisi climàtica. Així, s’espera que ‘Menut’ serveixi per analitzar la productivitat dels cultius, gestionar sequeres, planificar el desenvolupament urbà o prevenir desastres naturals i incendis forestals, entre altres usos.

Segon satèl·lit en òrbita

‘Menut’ serà el segon nanosatèl·lit que el Govern català llança a l’espai. El març del 2021, i després de dos intents fallits, el dispositiu espacial ‘Enxaneta’ va entrar en òrbita després de ser llançat des del cosmòdrom de Baikonur, al Kazakhstan. Aquest primer nanosatèl·lit té com a missió possibilitar les connexions <strong>5G</strong>a través de l’anomenada internet de les coses, dues tecnologies encara poc presents en el nostre dia a dia.

El llançament a l’espai de ‘Menut’ és un projecte del Departament d’Empresa i Treball que s’emmarca en l’Estratègia NewSpace, amb què la Generalitat de Catalunya aposta per un peu a l’espai per impulsar el seu sector aeroespacial i tecnològic i connectar-lo internacionalment, així com utilitzar el nou coneixement generat per «fomentar el creixement econòmic i millorar la vida de les persones».

Aquest creixement ja s’ha notat els últims anys. La indústria espacial catalana aglutina actualment gairebé 100 empreses i més de 1.500 empleats. La Generalitat busca fomentar l’especialització en el desenvolupament de les tecnologies d’última generació, que ja suposa el 20% del sector i que preveu multiplicar per quatre tant la seva facturació com la seva ocupació de cara al 2028.