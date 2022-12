La tecnologia de reconeixement facial té alguns efectes negatius. La mare d’una ‘girl scout’ es va quedar fora d’un espectacle al Radio City Music Hall de Nova York com a conseqüència d’una d’aquestes tecnologies, segons la cadena televisiva dels EUA, CNBC.

Kelly Conlon i la seva filla van arribar el cap de setmana posterior al Dia d’Acció de Gràcies com a part d’una excursió de ‘Girl Scouts’ al Radio City Music Hall per veure l’espectacle ‘Christmas Spectacular’. Però mentre la seva filla i altres membres de l’expedició i les seves mares podien disfrutar de l’espectacle, a Conlon no se li va permetre fer-ho.

Això és perquè per al Madison Square Garden Entertainment (MSG Entertainment), l’empresa organitzadora, Conlon no és una mare qualsevol. La van identificar i es van concentrar en ella, mentre els guàrdies de seguretat s’hi acostaven, segons explica la CNBC.

Va ser al passar pel detector de metalls, llavors va sentir dir: «És una dona amb cabells llargs i foscos i una bufanda grisa». Ella va dir que li van demanar el nom i que presentés una identificació. Un cartell a l’entrada explica que el reconeixement facial s’utilitza com a mesura de seguretat per garantir la seguretat dels espectadors i treballadors. Conlon diu que ella no representava cap amenaça, però els guàrdies la van fer fora amb l’explicació que sabien que era advocada. «Sabien el meu nom abans que els hi digués. Coneixien l’empresa amb què estava associada abans que els hi digués. I em van dir que no tenia permès ser allà», va dir Conlon a la cadena de TV.

Conlon és sòcia del bufet d’advocats amb seu a Nova Jersey, Davis, Saperstein i Solomon, que durant anys ha estat involucrat en litigis per lesions personals contra un restaurant que ara està sota la protecció de MSG Entertainment, la propietària del teatre. «No exerceixo a Nova York. No soc una advocada que treballa en cap cas contra MSG», afegeix. Però MSG va dir que, malgrat tot, la seva entrada estava prohibida, juntament amb altres advocats d’aquesta firma i altres.

«MSG va instituir una política directa que impedeix que els advocats que inicien un litigi actiu contra la companyia assisteixin a esdeveniments a les nostres seus fins que es resolgui el litigi. Si bé entenem que aquesta política és decebedora per algunes persones, no podem ignorar el fet que els litigis creen un entorn intrínsecament advers. Tots els advocats afectats van ser notificats d’aquesta política, inclosos Davis, Saperstein i Salomon, que va ser notificat dues vegades», va explicar un portaveu de MSG Entertainment en un comunicat.