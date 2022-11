Com cada any, la plataforma musical de Spotify ofereix als usuaris l’opció de fer un resum en què es reflecteix d’una manera molt visual els gèneres, artistes i cançons més escoltats per l’usuari al llarg de l’any, a més del temps invertit en l’aplicació. El resum d’aquest any estarà disponible a partir del 2 de desembre a l’aplicació i es podrà compartir a Twitter, Instagram i Facebook.

Aquest any la plataforma musical ha decidit proporcionar Instafest, un nou servei de resum encara més original i gratuït. Per poder utilitzar-lo, has d’entrar a la pàgina web d’Instafest i clicar al botó d’‘iniciar sessió amb Spotify’. Una vegada has iniciat sessió amb el compte desitjat, aquest servei genera, a partir dels teus artistes més reproduïts, un cartell de festival que pots compartir a totes les teves xarxes socials. Abans de guardar-lo, tens l’opció de retocar-lo i personalitzar-lo segons els teus gustos. Per exemple, pots escollir quines són les dades que vols que apareguin al cartell, ja siguin de les últimes quatre setmanes o dels últims sis mesos. També pots triar el fons que més t’agradi per al cartell i posar-li al festival el nom que et vingui més de gust. Quina informació apareix en l’‘Spotify Wrapped 2022’? L’usuari pot disfrutar d’un resum en què es recopilen les cançons més escoltades en l’aplicació durant els primers 10 mesos de l’any. En aquesta funció identificada com a ‘Spotify Wrapped’ s’hi inclouen les següents categories: Els cinc artistes més escoltats

més escoltats L’artista més escoltat D’altra banda, Spotify també mostra quins han sigut els ‘top artistes’ més reproduïts en general a l’aplicació.