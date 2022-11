Meta. Aquest serà el nou nom de Facebook, però no de la xarxa social, sinó de l’empresa matriu que també és propietària d’altres plataformes com Instagram, WhatsApp o Messenger.

Així ho ha anunciat aquest dijous el director executiu i fundador del gegant social, Mark Zuckerberg, en una esperada presentació en la qual ha certificat l’aposta de la companyia per l’anomenat Metavers. Fa anys que Facebook treballa en la investigació i desenvolupament de la realitat virtual per crear una cosa així com un univers paral·lel a què connectar-nos com si fos un videojoc.

Facebook va iniciar el 2014 la seva aposta per aquest nou món digital –que els seus promotors pretenen convertir en el futur d’internet– quan va comprar per 2.000 milions de dòlars la companyia de realitat virtual Oculus. «Amb el temps, espero que se’ns conegui com una companyia de Metavers», ha explicat Zuckerberg. El desenvolupament d’aquesta visió futurista podria canviar el rumb de Silicon Valley en la pròxima dècada.

Here’s our first sneak peek at Facebook’s so called metaverse, a virtual place where you can hang out with friends and so much more. pic.twitter.com/Ld5AY0WIz3 — Nathie (@NathieVR) 28 de octubre de 2021

Al canvi de nom l’acompanya un nou logo en forma de símbol infinit, com pretén ser el Metavers. Aquest anunci no és casual. Facebook es troba immersa en una de les pitjors crisis de la seva història després que l’exenginyera de la plataforma Frances Haugen filtrés al ‘Wall Street Journal’ centenars de documents interns que proven la toxicitat de l’imperi social de Zuckerberg. Entre aquestes revelacions destaquen que Instagram accentua la depressió i el malestar de les adolescents amb el seu cos, que l’algoritme de Facebook recompensa el contingut més incendiari i polèmic, que grups criminals utilitzen la xarxa social per propagar les seves idees i que durant anys la seva directiva va permetre que famosos violessin les seves polítiques de contingut.

El Facebook del futur

No obstant, el canvi de nom també remarca l’aposta de Facebook per un futur que va més enllà de les xarxes socials. El 2015, Google ja va fer el mateix i va rebatejar com a Alphabet la companyia paraigua propietària del famós cercador però també d’altres divisions com Youtube. Per deixar clara aquesta aposta, Zuckerberg ha presentat una bateria de novetats que inclouen Facebook Horizon, un espai multijugador on els usuaris podran viure una vida paral·lela amb els seus avatars, com passava amb el videojoc ‘Second Life’.

Zuckerberg també ha anunciat Horizon Workrooms, un producte de conferències virtuals que pretén convertir-se en el futur d’un teletreball més interconnectat i realista, o que Oculus Quest 2, les ulleres de realitat virtual desenvolupades per la companyia, està treballant en una nova versió del famós videojoc ‘Grand Theft Auto: San Andreas’.

Inviting your friends to meet up on Oculus just got easier with new @messenger calling.



Now you can stay in VR and call your friends across all their devices. #FBConnect pic.twitter.com/Ldb565XSs2 — Meta Quest (@MetaQuestVR) 28 de octubre de 2021

El Metavers és més una idea en construcció que no alguna cosa concreta. És com pensar en els telèfons intel·ligents de l’actualitat quan encara utilitzàvem un Nokia 3310. Això fa que, malgrat semblar ciència-ficció, pugui tenir el potencial de convertir-se en una innovació transformadora. Un estudi de Bloomberg ha calculat que aquesta realitat virtual podria generar un negoci de fins a 800.000 milions de dòlars el 2024. L’auge del món dels videojocs, en el qual ja ha aflorat una potent economia digital, és prova d’això. I Facebook va a totes. Zuckerberg ha explicat que espera que en la pròxima dècada més de 1.000 milions d’usuaris facin el salt al Metavers. No són pocs els que desconfien que sigui una companyia tan assenyalada per les violacions de la <strong>privacitat</strong> como l’ara rebatejada Meta qui gestioni el que pot ser l’ecosistema del futur.