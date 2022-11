Els llums posteriors per a bicicletes han evolucionat de manera excepcional i l’arribada de la tecnologia de radar ha suposat un abans i un després per als llums posteriors més tecnològics.

Per això, Magicshine ha revolucionat el mercat ciclista amb la seva nova eina de seguretat, la Magicshine Seemee 508 radar, que ja està disponible i té un cost de 179 euros.

Aquesta nova eina protegeix més els ciclistes, ja que proporciona informació en temps real dels vehicles que s’aproximen al ciclista mitjançant senyals acústics i visuals.

Característiques digitals

Magicshine és una firma clàssica en el món dels llums per a ciclistes i esportistes d’exteriors i el seu nou producte és una opció més que segura per als amants del ciclisme. A més, compta amb una àmplia gamma de gadgets digitals començant, com el nom indica, per un radar que dona informació al pilot per detectar vehicles.

La informació del radar es pot visualitzar en diferents GPS a través de la connectivitat ANT+ i Bluetooth. Això permet tenir notificacions visuals i sonores en el nostre GPS quan s’aproximen vehicles.

Tot i que el protagonisme total del llum posterior és per al radar integrat, que permet detectar cotxes a 140 metres de distància. I no només en línia recta, també els pot detectar en un angle d’aproximació de 40º, cosa que permet detectar vehicles que giren i cobrir angles morts.

Quant a la construcció, el llum posterior Magicshine Seemee 508 radar pesa només 65 grams i és resistent a l’aigua. Les mesures són de 94x38x25mm, el sistema de fixació a la tija és molt ràpid i fa servir una goma que permet manipular-la fàcilment.

Un altre dels beneficis d’aquest llum és que es pot connectar a la seva pròpia app per a ‘smartphones’ i configurar una sèrie d’aspectes, com l’interval dels modes de ràfega, activar o desactivar la funció de radar en cada mode i altres possibilitats.

El sensor de frenada fa que s’activi el mode de màxima intensitat quan reduïm la velocitat, una funció especialment útil.

Finalment, el sensor de moviment permet saber si l’esportista està en marxa o no i en cas d’estar aturats més de cinc minuts posa el llum radar en mode inactiu, una funció que es torna a activar quan el ciclista es torna a moure.