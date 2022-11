Torna l’estafa de Nespresso. Aquesta vegada no et regalen una cafetera a través de WhatsApp, com va passar la primavera passada, sinó que els ‘hackers’ s’han tornat més sofisticats. Ara envien un correu electrònic relacionat amb el programa de punts de la multinacional dedicada cafè, propietat de Nestlé. No piquis: és un frau que et pot costar molt car.

Nespresso ha enviat un correu als seus clients per avisar-los de la nova campanya de ‘phishing’ que es fa passar per la companyia. En aquest sentit, ha enviat una imatge del frau en qüestió. Bescanviar els punts a canvi de «beneficis» «¡Bona notícia! Hem ampliat el termini per bescanviar els seus punts», assegura el correu electrònic, que copia a la perfecció el logotip de l’empresa. L’esquer és suculent, perquè deixen entreveure un suposat regal. «Els seus punts encara esperen ser bescanviats per beneficis», prossegueix el text, que acaba rematant: «Descobreixi les ofertes disponibles actualment i eviti perdre els punts». Perquè els usuaris piquin, posen la data límit del 15 de novembre per aconseguir la recompensa. Si cliques a l’enllaç, el premi no és cap altre que un gran mal de cap i un forat a la butxaca. Et demanen que posis les teves credencials personals i bancàries. A més del robatori de dades i de diners, també poden intoduir un ‘software’ maliciós amb què subscriuen l’usuari a uns serveis (normalment d’SMS internacionals) que cobren un autèntic dineral a la víctima. Per tot això, la multinacional afectada ha avisat els seus clients que es tracta de «missatges fraudulents enviats suposadament en nom de Nespresso». En aquest sentit, demana «desconfiar» d’aquests correus electrònics i recomana seguir una sèrie de mesures de seguretat: confirmar les dades d’autenticació i de les transaccions de pagament, i instal·lar un antivirus per detectar si s’ha produït esquivat la seguretat.