La multinacional tecnològica dels EUA Cisco Systems ha anunciat aquest dijous que instal·larà a Barcelona el seu primer centre de disseny de xips de la Unió Europea (UE). La companyia va ser fundada el 1984 per Leonard Bosack i Sandra Lerner, que treballaven al departament d’informàtica de la Universitat de Stanford.

És, per tant, de les tecnològiques sorgides de la fornada dels anys 80, posterior als Oracle o Microsoft, de la segona meitat dels 70, però molt anterior a altres gegants actuals com Google o Meta. L’empresa és en l’actualitat una de les líders a escala mundial en la fabricació i venda de components de xarxa, com ‘routers’, ‘switches’, ‘firewalls’, productes de telefonia IP (per internet), entre d’altres. En resum, es dedica a fabricar dispositius per a xarxes locals i externes, i també presta el servei de solucions de xarxa.

Amb un valor a la borsa d’uns 180.000 milions d’euros (cotitza entre d’altres a la borsa tecnològica, el Nasdaq), la companyia va obtenir l’any passat uns ingressos superiors als 51.000 milions d’euros a 31 de juliol, quan va finalitzar el seu exercici fiscal, i un benefici d’uns 11.000 milions. Compta amb més de 83.000 empleats.

Els fundadors, Leonard Bosack i la seva dona, Sandy Lerner, volien enviar-se correus electrònics des de les seves respectives oficines quan treballaven a la universitat, però les deficiències tecnològiques no permetien aquesta comunicació. Es va haver d’inventar una tecnologia per manejar protocols d’àrea local dispars i, com a resultat de resoldre el seu desafiament, va néixer l’encaminador multiprotocol que va donar origen a la companyia.

L’empresa, que no facilita més que dades afegides a escala global, compta a Espanya amb oficines a Barcelona, Madrid i València.