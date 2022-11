Meta està vivint un dels pitjors anys de la seva història. L’empresa propietària de Facebook, Instagram i WhatsApp ha anunciat aquest dimecres una onada d’acomiadaments massius que afectarà més d’11.000 empleats, el 13% de la seva plantilla global. La retallada de la seva plantilla és una de les més grans del sector tecnològic. Forçada pels mals resultats del seu negoci i per la caiguda del 70% del seu valor borsari des de gener, aquesta notícia confirma que les seves perspectives com a líder de la indústria digital mai han sigut tan fosques.

Fa mesos que la companyia liderada per Mark Zuckerberg atribueix el retrocés dels seus beneficis a l’«incert i volàtil paisatge macroeconòmic». En part, això és cert. Les turbulències en els mercats i els vents de recessió han afectat molt el sector tecnològic. Davant l’arribada d’aquell hivern econòmic, moltes empreses han optat per retallar la seva inversió en publicitat. I sense publicitat el negoci de part del sector digital se’n va en orris. Un 98% dels beneficis de Meta depenen directament de la venda d’anuncis.

La mala situació econòmica va més enllà de Facebook. Des de començament d’any, Amazon ha caigut un 45% en borsa, Google un 40% i Snap un 80%. No osbtant, com el campament gal d’Astèrix i Obèlix, dues companyies resisteixen a aquest cop i emergeixen com a guanyadores en aquest complex panorama: Apple i TikTok. La seva posició de força, a més, està contribuint a «matar» Meta.

La privacitat d’Apple

La debacle actual de Meta no s’entén sense Apple. L’any passat, el fabricant dels iPhone va introduir unes noves polítiques de privacitat que van transformar l’ecosistema digital. Aquestes polítiques obligaven les aplicacions que operaven en el seu sistema (com Facebook i Instagram) a preguntar als usuaris dels dispositius si els donaven permís perquè poguessin rastrejar la seva activitat en línia. La mesura va enfurismar Meta perquè, sense el rastreig la publicitat que ven als anunciants no és tan efectiva. I sense publicitat l’imperi de Zuckerberg s’enfonsa com un castell de cartes. I així ha sigut. Només el 16% dels usuaris del sistema operatiu iOS han acceptat ser rastrejats i això ha afectat totes les companyies digitals que viuen de la publicitat, especialment Meta.

Mentre que la gran majoria de companyies tecnològiques està patint un any negre, Apple està resistint molt millor. En el tercer trimestre de l’any ha superat les expectatives sobre els seus beneficis. I tot i que la seva capitalització borsària també ha caigut, l’empresa ha passat a valer gairebé deu vegades més que Meta. Quasi res.

L’amenaça de TikTok

Un altre motiu ineludible per entendre la crisi de Meta és TikTok. En a penes cinc anys d’existència, la plataforma de vídeo xinesa no ha parat de créixer, ha consolidat una fulgurant estratègia d’èxit i ha aconseguit influir tota la seva competència. Meta veu l’ascens de TikTok com una amenaça al seu fins ara consolidat domini del mercat de les xarxes socials. I no només per la seva meteòrica popularitat, sinó perquè mentre que totes les empreses del sector han vist els seus ingressos publicitaris perjudicats, tot apunta que TikTok tancarà l’any triplicant-los. Per tant, s’espera que els seus ingressos a través dels anuncis superin els 12.000 milions de dòlars, més del que obtenen Twitter i Snap juntes.