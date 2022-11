Els Ear (stick) són un dispositiu amb un disseny marcat per la bellesa de formes i pel bon rendiment quant a funció. Es tracta d’uns auriculars ben diferenciats que segueixen l’estela del seu primer model, que ja va marcar distàncies estètiques respecte als existents en el mercat. Són auriculars sense fil intraauditius que aporten comoditat d’ús i una excel·lent resposta sonora. En l’ús quotidià posen de manifest la seva lleugeresa i una configuració ergonòmica que s’adapta bé a les orelles. Es caracteritza també per un exclusiu estoig de càrrega, inspirat en les siluetes cosmètiques clàssiques, i amb un format compacte que permet guardar fàcilment a les butxaques.

Destacar la ‘tija’ en color negre la transparència de la qual permet veure alguns components interns, fet que li dona un aspecte futurista. També és visible el clàssic ‘punt vermell’ de la companyia creadora: <strong>Nothing.</strong>

Com una ploma

Nothing ha posat fa uns quants dies al mercat la seva següent generació d’àudio, els sorprenents Ear (stick) que aporten fins a 29 hores de temps de reproducció, un driver personalitzat de 12,6 mm i un disseny mitjà intraaural, característiques que permeten oferir so potent i natural, a més d’una sensació lleugera com una ploma. El preu se situa en els 119 euros. En paraules de Carl Pei, CEO i cofundador de Nothing: «Els Ear (stick) són un dispositiu realment còmode i que alhora ofereix la nostra experiència de so més avançada fins ara. L’estoig està inspirat en les siluetes dels pintallavis i presenta una obertura giratòria única, però funcional».

Disseny ergonòmic

Ear (stick) té un disseny còmode i es presenta juntament amb un exclusiu estoig cilíndric compacte, semblant a siluetes cosmètiques. Els auriculars s’assenten de forma menys intrusiva al canal auditiu i així proporcionen un ajust segur. La seva forma ha sigut testada en més de 100 persones, i la seva lleugeresa, 4,4 grams per auricular, fa que es puguin utilitzar sense molèsties durant tot el dia.

Rendiment

El model integra un ‘driver’ dinàmic personalitzat, un dels més sensibles del mercat. Amb 12,6 mm, és prou gran per oferir greus profunds, aguts clars i detalls audaços, sense deixar de ser prou petit per a un encaix còmode.

Donat que utilitza un dels imants de ‘driver’ de més qualitat disponible, sumat a l’enfortiment del diafragma, la qualitat del so es manté constant fins i tot en les freqüències més altes i més baixes.

Tampoc es perd res del so mitjançant la tecnologia Bass Lock. El ‘software’ intel·ligent mesura la forma del canal auditiu de l’usuari i l’ajust dels auriculars, i detecta quants greus es perden durant l’ús. La corba de l’equalitzador s’ajusta automàticament al nivell òptim per a l’usuari, la qual proporciona greus afinats en tot moment.

Tecnologies afegides

El dispositiu compta amb la tecnologia Clear Voice de Nothing. Els seus tres micròfons treballen junt amb algoritmes actualitzats per filtrar els sorolls de fons més forts, amb la qual qual cosa amplifiquen la veu per a trucades a prova de vent i de multituds.

Connectivitat

Els Ear (stick) compten amb una antena redissenyada que es col·loca més lluny de la cara per minimitzar el bloqueig del senyal. A més, quan l’usuari jugui a l’‘smartphone’ de la marca, el seu popular Nothing Phone, es canvia automàticament al mode de baixa latència per a una combinació de so i gràfics precisa. També es connecta a qualsevol dispositiu Android amb Fast Pair.

Controls de pulsació

Els controls de pulsació estan ubicats al lateral de cada auricular i funcionen fins i tot quan els dits estan molls. Els usuaris poden pressionar la patilla de l’auricular per reproduir, interrompre, saltar cançons, activar l’assistent de veu i canviar el volum.

Aplicació mòbil

Les configuracions i funcions del dispositiu estan directament integrades al Phone (1) per oferir una experiència de so completa. Es poden personalitzar els controls de pulsació i la configuració de l’equalitzador, els nivells de freqüència baixa, mitjana i alta, a través de la configuració ràpida. Per a tots els altres dispositius Android i iOS, les funcions estan disponibles en l’aplicació Nothing X. Aquesta app és compatible amb Android 5.1 i versions superiors, així com amb iOS 11 i versions superiors.

Autonomia

Fins a 7 hores d’autonomia amb els auriculars, mentre que l’estoig compta amb 22 hores més de bateria. Per a una càrrega ràpida, es necessiten 10 minuts a l’estoig per aconseguir 2 hores addicionals de funcionament.

Valors destacats

La comoditat ha sigut un dels aspectes clau en el disseny del producte. Es tracta d’un format menys intrusiu que permet utilitzar-los durant llargues hores sense molèsties. Va ser provat en més de 100 configuracions d’oïda i tenen un pes de 4,4 grams.

Destaca per un potent ‘driver’ dinàmic personalitzat de 12,6 mm que permet oferir greus profunds, aguts clars i un so detallat, en general.

Integren la tecnologia Bass Lock que permet detectar de forma intel·ligent la forma del canal auditiu per ajustar automàticament l’equalització i evitar que es perdin les freqüències.

Aporten una connectivitat optimitzada amb un disseny on les antenes estan més lluny de la cara. Això permet reduir al mínim problemes com desconnexions.

Les trucades són clares gràcies a la tecnologia Clear Voice, basada en tres micròfons i algoritmes que amplifiquen la veu alhora que redueixen el soroll de fons.

Gestionen fins a 7 hores de reproducció amb una sola càrrega. La caixa afegeix 22 hores de reproducció addicionals.

El ‘software’ intel·ligent detecta la pèrdua de greus a mesura que utilitza els auriculars i ajusta la corba de l’equalitzador al nivell òptim.

Màxima estabilitat. Canvia automàticament al mode de baixa latència quan s’utilitza en mode joc al Phone (1).

Accés a totes les personalitzacions i ajustos directament en la configuració ràpida del Phone (1). Personalització dels controls de gestos. Ajust de la configuració de l’equalitzador per als nivells de freqüència baixa, mitjana i alta. Funció de Troba els auriculars.

Disponibilitat i preu

Els Ear (stick) ja estan disponibles al mercat per uns 119 euros.

Característiques

Driver: dinàmic de 12,6 mm

Diafragma: PEN (polinaftalat d’etilè) + PU (poliuretà)

Còdec: AAC i SBC

Ajust: Nothing

IP54 Resistent a la pols, a l’aigua i a la suor

Detecció en oïda

Google Fast Pair

Càrrega: Fins a 7 hores de temps d’ús. Fins a 3 hores de temps de conversa.

Amb l’estoig: Fins a 29 hores de temps d’ús. Fins a 12 hores de temps de conversa. 9 hores amb 10 minuts de càrrega.

Compatibilitat: Ear (stick) es carrega a l’estoig. L’estoig compatible amb carregadors USB-C