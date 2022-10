El servei de missatgeria WhatsApp ha restablert el seu servei de manera progressiva després de la caiguda general que ha patit, i que ha durat unes dues hores. El servei ha deixat de funcionar pocs minuts abans de les nou matí d'aquest dilluns. No es podien enviar missatges ni en la versió de l'aplicació mòbil ni tampoc en la versió web. Cap a les onze del matí, el servei s'ha anat restablint, tot i que encara arrossega alguna incidència. Per exemple, a alguns usuaris encara no els funciona i altres els arriben els missatges amb retard.

