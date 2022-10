WhatsApp està desplegant una nova funció que permet als usuaris de dispositius Android crear avatars personalitzats, una opció que ja està disponible en l’última versió beta de l’aplicació.

Des que Meta va anunciar el seu interès pel desenvolupament del metavers, la companyia ha anat introduint la possibilitat d’utilitzar avatars en tres dimensions (3D) en alguns de les seves aplicacions, com Facebook, Messenger i Instagram.

A finals de juny, WABetaInfo va advertir que la companyia estava desenvolupant aquesta característica per a WhatsApp mitjançant un conjunt alternatiu de memoji/birmoji, és a dir, avatars personalitzats amb cares humanes.

Fa uns dies, aquest portal va informar que aquests recursos es podrien utilitzar en format de ‘stickers’ i que la plataforma seria capaç de crear automàticament un repertori d’avatars personalitzats per compartir-los a través de xats individuals o grupals.

Ara ha indicat que l’empresa està implementant aquesta eina, a la qual ja poden accedir alguns provadors beta, com ha advertit en l’última actualització de WhatsApp Beta per a Android 2.22.23.9, que es descarrega a través de Play Store.

A través d’una captura de pantalla, WABetaInfo ha compartit el menú de configuració d’avatars a la plataforma de missatgeria, que no només es poden utilitzar com a ‘stickers’, sinó també com a foto de perfil de WhatsApp.

S’espera que aquesta opció, disponible en l’apartat de configuració del compte, es desplegui pròximament a tota la base d’usuaris d’aquest servei de Meta i, de moment, es desconeix si arribarà a dispositius iOS.