El culebró tecnològic de l’any és lluny d’acabar. La jutge que presideix el cas legal entre Elon Musk i Twitter va decidir aquest dijous posposar el judici entre les dues parts, que havia de començar el 17 d’octubre, fins al dia 28. Tot i que el multimilionari no ha aconseguit suspendre definitivament el procés, el tribunal li ha donat 11 dies de marge perquè tanqui l’acord de compra de la <strong>xarxa social</strong> per 44.000 milions de dòlars (uns 41.000 milions d’euros).

Després de mesos d’acusacions, l’home més ric del món va canviar d’opinió aquest dimarts quan va anunciar a la directiva de Twitter la seva intenció de complir el pacte tancat el 25 d’abril per comprar la plataforma, una petició que la companyia social va acceptar. Amb això, Musk buscava esquivar anar a judici per incomplir amb l’acordat, un procés que, segons experts del sector, tenia totes les de perdre.

La jutge del cas, Kathaleen McCormick, ha establert que si el dia 28 d’octubre Musk i la directiva no han arribat a un acord establirà una altra data d’inici del judici per al novembre.

Twitter no confia en Musk

Twitter no es fia gens d’aquesta nova jugada del controvertit empresari, que ha anat canviant el rumb de la seva estratègia en els últims mesos. Els mitjans de comunicació nord-americans advertien ja dimarts que acceptar ara la compra de la xarxa social podia ser una maniobra més per prorrogar el cas judicial.

«En la vigília del judici, els demandats declaren tenir la intenció de tancar l’acord després de tot. ‘Confia en nosaltres’, diuen, ‘aquesta vegada ho diem de debò’, i per això demanen que se’ls eximeixi d’un judici sobre el fons»

Amb la decisió de la jutge, Musk esquiva haver de declarar sota jurament, una cita que tenia marcada per a aquest mateix divendres. Twitter ha criticat aquesta pròrroga. «Ara, en la vigília del judici, els demandats declaren que tenen la intenció de tancar (l’acord) després de tot. ‘Confia en nosaltres’, diuen, ‘aquesta vegada ho diem de debò’, i per això demanen que se’ls eximeixi d’un judici sobre el fons», ha denunciat l’advocat de Twitter, Kevin Shannon, en una carta a la jutge.

Problemes per a la compra

La preocupació de Twitter va més enllà. La directiva de la plataforma té dubtes que Musk tingui la intenció de reunir prou diners per tancar la compra. Els advocats de la companyia han assenyalat que el magnat tecnològic encara no ha finalitzat els plans per desbloquejar els més de 12.000 milions de dòlars de finançament del deute que ha de rebre dels bancs que l’estan ajudant a finançar l’operació. «Aquest mateix matí, un representant corporatiu d’un dels bancs prestamistes va declarar que Musk encara no els ha enviat una notificació de préstec i no els ha comunicat de cap altra manera que té la intenció de tancar la transacció, i molt menys en un termini determinat», ha comunicat Shannon a la jutge.

Fins i tot en el cas que Musk sí que volgués tancar aquesta compra, hi ha dubtes sobre si podria fer-ho. L’empitjorament de la situació econòmica des d’abril fa que el compromís prestamista d’aquests bancs sigui ara més arriscat que llavors. A més, dues firmes d’inversió que al maig es van comprometre a ajudar Musk finançant més de 1.000 milions de dòlars per a l’operació han fet marxa enrere en les últimes hores. Tot això apunta que la compra definitiva de Twitter podria encallar-se. El culebró tecnològic de l’any és lluny d’acabar.