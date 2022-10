Elon Musk ha ofert continuar endavant amb la compra de Twitter abans d’anar a judici. Després de mesos de disputes i acusacions creuades, el magnat tecnològic hauria informat la xarxa social de la seva intenció de mantenir l’acord segellat l’abril passat i tancar l’adquisició per 44.000 milions de dòlars (uns 41.000 milions d’euros).

Segons ha avançat ‘Bloomberg’ i han confirmat altres mitjans nord-americans, l’home més ric del món va enviar una carta amb la seva proposta a la directiva de la plataforma durant la nit de dilluns, una opció que encara està sent estudiada. El preu inicial de la venda de Twitter es va acordar en 54,20 dòlars per acció, una xifra molt superior al valor actual de la xarxa social.

Poc després de tancar aquest acord de compra a l’abril, Musk va començar a acusar Twitter de mentir amb referència al nombre de comptes falsos que operen dins de la plataforma. Després de gairebé dos mesos d’especulacions, el controvertit empresari va declarar al juliol que ja no volia completar l’adquisició a què s’havia compromès per escrit. La directiva de la xarxa social va denunciar llavors Musk per mirar d’incomplir amb el pactat. Pel camí, la valoració de la companyia s’ha desplomat

L’esperat judici entre Twitter i Musk està fixat per al 17 d’octubre, d’aquí menys de dues setmanes. En cas de ser acceptada, l’oferta permetria al magnat esquivar un procés llarg i costós la resolució del qual és una incògnita. D’altra banda, els mitjans nord-americans assenyalen que l’oferta de compra podria ser una tàctica de negociació de Musk per aturar el litigi.