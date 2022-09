Logitech ha anunciat una col·lecció de productes dissenyats per ser compatibles i segurs amb les configuracions de Mac. La col·lecció inclou el ratolí MX Master 3S for Mac, el teclat MX Mechanical Mini for Mac, el ratolí Lift i el teclat K380 en un nou color blau. «Sabem que els usuaris d’Apple valoren una estètica de disseny coherent per a tot el seu

setup, ja sigui a la feina o a casa, i que necessiten ratolins i teclats que funcionin en tots els seus ecosistemes», ha informat Delphine Donné, vicepresidenta i directora general de Creativitat i Productivitat de Logitech. «Aquesta col·lecció s’ha dissenyat, desenvolupat i fabricat per satisfer les diverses necessitats dels usuaris d’Apple». Tots els productes de Logitech estan certificats com a neutres en carboni. Ratolí MX Master 3S Es tracta d’una icona remasteritzada, disponible en gris fosc i gris pàl·lid, combina característiques destacades del model anterior però amb noves funcions, millor rendiment i fluïdesa. Amb la roda electromagnètica MagSpeed, es poden recórrer 1.000 línies per segon i ajustar els DPI entre 1.000 i 8.000 per treballar en un o diversos monitors d’alta resolució. Compta amb clics silenciosos, fa un seguiment sobre el vidre, es recarrega ràpidament amb el cable USB-C mentre està en ús i permet connectar fins a tres dispositius Apple diferents a macOS i iPadOS amb Easy-Switch. Teclat MX Mechanical Mini Primer teclat mecànic de Logitech optimitzat per a Mac, disponible en gris fosc i gris pàl·lid, presenta un disseny amb la possibilitat de personalitzar els accessos directes i accelerar la creativitat. Compta amb botons tàctils silenciosos de baix perfil i retroil·luminació intel·ligent, per mantenir la fluïdesa en qualsevol condició de llum. Connecta fins a tres dispositius Apple diferents per a macOS, iPadOS o iOS amb Easy-Switch i carrega el teclat amb un cable USB-C. Ratolí Lift Ratolí ergonòmic vertical adequat per a persones amb mans petites i mitjanes. Desenvolupat i provat en l’Ergo Lab de Logitech, l’angle de 57° col·loca la mà en una posició natural. Això exerceix menys pressió sobre el canell i col·loca el braç i la part superior del cos en una postura natural. Teclat K380 Multi Device Bluetooth Aporta un disseny minimalista, s’integra amb la configuració d’Apple i funciona sense a tots els seus dispositius. Disponible en el nou color Blueberry, ocupa poc espai, i permet la comoditat d’escriure com en un ordinador de sobretaula. Les tecles arrodonides proporcionen una escriptura suau i silenciosa. Es connecta a través d’Easy-Switch polsant un botó a MacBook, iPad o iPhone. Preu i disponibilitat Els productes ja estan disponibles amb els següents preus: MX Master 3S for Mac: 129,99 €; MX Mechanical Mini for Mac: 159,99 €; Lift for Mac: 79,99 €, i K380 for Mac: 54,99 €