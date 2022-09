El gegant nord-americà Apple acaba de celebrar aquest dimecres 7 de setembre, a la seva seu de Cupertino (Califòrnia, EUA) un esdeveniment en el qual s’ha presentat l’iPhone 14 i un nou model de rellotge intel·ligent, l’Apple Watch Series 8, així com la segona generació d’auriculars de la marca. És la primera vegada des de l’inici de la pandèmia que la companyia de la poma celebra el seu tradicional esdeveniment de presentació de l’iPhone de manera presencial des de l’auditori de l’Apple Park.

Tots els dubtes espaiosos. Ja es coneixen a fons els nous iPhone i els productes que han sigut presentats durant el mateix esdeveniment fa tan sols uns minuts. Com és habitual ha sigut Tim Cook, director executiu d’Apple, l’encarregat de revelar les novetats llargament esperades, d’aquestes ha assegurat que són dispositius «realment integrats entre si» que fan «més fàcil» la vida dels seus consumidors.

Aquí són, així són. A fons.

Així són els nous iPhone PRO

La joia de la corona la constitueixen els models iPhone 14 Pro i el iPhone 14 Pro Max, la gamma més avançada de la companyia de la poma amb pantalla sempre activa i Dynamic Island, un nou disseny que permet disfrutar de l’iPhone d’una forma intuïtiva, tots dos integren el xip A16 Bionic.

L’iPhone 14 Pro presenta un nou sistema de càmeres Pro amb una càmera principal de 48 Mpx, que inclou sensor Quad Píxel i Photonic Engine, un sistema de tractament d’imatges que millora substancialment les fotos en ambients amb poca llum. Aquests avenços converteixen l’iPhone en un dispositiu molt complet que fins i tot permet actuar en situacions d’emergència gràcies a prestacions com Emergència SOS via satèl·lit i detecció d’accidents. L’iPhone 14 Pro i l’iPhone 14 Pro Max estaran disponibles en quatre acabats: morat fosc, plata, or i negre espacial. Les reserves comencen divendres, 9 de setembre, amb disponibilitat a partir de divendres, 16 de setembre.

«Els nostres clients utilitzen l’iPhone diàriament, i amb l’iPhone 14 Pro i l’iPhone 14 Pro Max els oferim més millores que en cap altre dispositiu anterior. L’iPhone 14 Pro incorpora un sistema de càmeres que permet a tots els usuaris, tant amateurs com professionals, fer les seves millors fotos i vídeos. A més, compta amb tecnologies innovadores com la pantalla sempre activa i Dynamic Island, que ofereix noves maneres d’interactuar i consultar les notificacions i activitats», ha assenyalat Greg Joswiak, vicepresident sènior de Màrqueting Mundial d’Apple. «Les nostres revolucionàries prestacions de seguretat ajuden els clients quan més ho necessiten. A més, amb la gran potència i eficiència del xip A16 Bionic i una bateria que dura tot el dies, estem parlant del millor iPhone fins ara».

Els dos models integren un disseny a acer inoxidable de qualitat quirúrgica i vidre mat texturitzat en quatre colors. Estan disponibles en 6,1 i 6,7 polzades, i disposen d’una nova pantalla Superretina XDR amb ProMotion i pantalla sempre activa per primera vegada en un iPhone, cosa que és possible gràcies a la nova freqüència d’actualització d’1 Hz i múltiples tecnologies de consum eficient. La pantalla també ofereix el mateix pic de brillantor HDR que el Pro Display XDR, i la brillantor màxima en exteriors d’un smartphone: fins a 2.000 nits, és a dir, el doble que l’iPhone 13 Pro.

El sistema de càmeres amplia les possibilitats de l’smartphone i permet millorar de manera significativa la presa de fotos i vídeos. Compta per primera vegada amb una càmera principal de 48 Mpx amb sensor Quad Píxel que s’adapta a la foto que s’està fent. Ofereix estabilització òptica d’imatge per desplaçament del sensor.

Aquestes són algunes de les prestacions i millores addicionals del sistema de càmeres Pro:

Un nou ultra gran angular de 12 Mpx amb píxels d’1,4 micròmetres, que permet capturar imatges més nítides i detallades, i millora les prestacions de la fotografia macro, ja per si mateix molt potents.

Un teleobjectiu millorat amb zoom òptic de tres augments.

Una nova càmera frontal TrueDepth amb una obertura de ƒ/1,9 que permet fer millors fotos i vídeos amb poca llum. Estrena l’enfocament automàtic, enfoca fins i tot més ràpid amb poca llum i fa fotos de grup a més distància.

Un nou flaix True Tone adaptatiu redissenyat per complet amb un conjunt de nou led que canvien el patró en funció de la distància focal triada.

Tota la potència de la fotografia computacional, com el mode Nit, HDR Intel·ligent 4, el mode Retrat amb Il·luminació de Retrats, el mode Retrat en mode Nit i Estils Fotogràfics per personalitzar cada foto, a més d’Apple ProRAW.

Un nou mode Acció, que permet gravar vídeos increïblement estables que s’ajusten a sotracs, moviments i vibracions fins i tot enmig d’una acció trepidant.

El mode Cine, ara disponible en 4K a 30 f/s i en 4K a 24 f/s.

Processos professionals per a vídeo, inclosos ProRes3 i gravació en HDR amb Dolby Vision de principi a final.

L’iPhone 14 Pro i l’iPhone 14 Pro Max estaran disponibles en morat fosc, plata, or i negre espacial, amb capacitats de 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB.

Quant a preus, l’iPhone 14 Pro part de 1.319 €, i l’iPhone 14 Pro Max de 1.469 €

Així són els iPhone 14 i l’iPhone 14 Plus

Apple també ha donat a conèixer l’iPhone 14 i l’iPhone 14 Plus en dues mides (6,1 i 6,7 polzades) caracteritzades per millores a les càmeres i noves prestacions de seguretat. Integren una nova càmera principal i una altra de frontal TrueDepth, un ultra gran angular i Photonic Engine, un tractament d’imatges millorat. Els dos models inclouen el xip A15 Bionic amb una GPU de cinc nuclis capaç de gestionar tasques exigents, dissenyat amb privacitat i seguretat de sèrie. Inclouen prestacions de seguretat fonamentals, com detecció d’accidents i Emergència SOS via satèl·lit, un servei pioner en el sector. Estaran disponibles en color mitjanit, blau, blanc estrella, porprat i (PRODUCT)RED.1 Las reserves comencen divendres, 9 de setembre. L’iPhone 14 estarà disponible a partir de divendres, 16 de setembre, i l’iPhone 14 Plus, a partir de divendres, 7 d’octubre.

«Els nostres clients confien en l’iPhone tots els dies, i tant l’iPhone 14 com l’iPhone 14 Plus estrenen tecnologies revolucionàries i importants prestacions de seguretat. Gràcies a la nova mida més gran de 6,7 polzades de l’iPhone 14 Plus, els usuaris poden veure més contingut a la pantalla quan naveguen per internet i encara més text», ha dit Greg Joswiak, vicepresident sènior de Màrqueting Mundial d’Apple. «Tots dos telèfons compten amb una nova i potent càmera principal que fa un gran salt en rendiment amb poca llum, prestacions de connectivitat avançades amb 5G i eSIM, i l’increïble rendiment del xip A15 Bionic, que ajuda a augmentar encara més la seva autonomia. Tot això, perfectament integrat amb iOS 16, fa que l’iPhone sigui més imprescindible que mai».

Dades destacables són un disseny resistent en alumini de qualitat aeroespacial; més autonomia; millora el seu rendiment tèrmic i espectaculars pantalles Superretina XDR amb tecnologia OLED que admet un pic de brillantor HDR de 1.200 nits, un contrast de 2.000.000:1 i Dolby Vision.

S’ha de destacar la qualitat de les càmeres gràcies a Photonic Engine. L’iPhone 14 i l’iPhone 14 Plus presenten un nou estàndard en la captura de foto i vídeo amb una nova càmera principal de 12 Mpx amb un sensor i píxels de mida més gran, una nova càmera TrueDepth frontal, ultra gran angular per capturar escenes més àmplies i Photonic Engine, que fa un salt de gegant en rendiment amb poca llum.

Tota la gamma de l’iPhone 14 estrena prestacions de seguretat que permeten demanar ajuda als serveis d’emergència. Gràcies al nou acceleròmetre de doble nucli capaç de detectar mesuraments de força g de fins a 256 g i al nou giroscopi d’ampli rang dinàmic, la detecció d’accidents ara pot detectar una col·lisió greu i trucar automàticament als serveis d’emergència si un usuari està inconscient o no pot accedir al seu iPhone.

L’iPhone 14 i l’iPhone 14 Plus estaran disponibles en color mitjanit, blau, blanc estrella, porprat i (PRODUCT)RED amb capacitats de 128 GB, 256 GB i 512 GB

Quant a preu, l’iPhone 14 tindrà un preu que partirà de 1.009 €, i l’iPhone 14 Plus de 1.159 €.

Així és el nou Apple Watch Series 8

Jeff Williams, director d’operacions d’Apple, assenyala que el nou Apple Watch Series 8 és un dispositiu fabricat amb els millors materials i tecnologies. Entre les funcionalitats destacades inclou la detecció de caiguda o reguladors de salut, destacant les capacitats del dispositiu relacionades amb el benestar femení: la regulació de l’ovulació a través de la temperatura corporal.

Estarà disponible en color negre, vermell, groc o platejat, i amb diverses noves corretges esportives de la marca Nike i de luxe de la firma Hermès H. Inclou ‘roaming’ internacional i una prestació d’estalvi de bateria, que pot augmentar la durabilitat fixada en 18 hores.

L’Apple Watch Series 8 tindrà una versió més econòmica, el SE, que inclourà tanmateix idèntic sistema de sensors per a la detecció d’accidents i de trucades d’emergència, i serà un 20% més ràpid que la generació anterior de producte.

L’Apple Watch Series 8 i el nou Apple Watch ES es poden reservar des d’avui i estaran disponibles a partir de divendres, 16 de setembre. Està disponible a partir de 499 € i l’Apple Watch ES té un preu inicial de 299 €.

Apple també llança una versió Ultra, un equip altament resistent a la calor, fred o pressió d’aigua. Integra un botó que permet el control de rellotge fins i tot amb guants, nous micròfons i altaveus preparats per a condicions molt desfavorables. Es tracta d’un equip pensat per acompanyar en els esports d’aventura, inclòs el submarinisme. Ha sigut homologat per a les immersions recreatives, i compta amb una nova aplicació que permet controlar totes les variants, programar les rutes i que dona consells de seguretat.

L’Apple Watch Ultra compta amb una caixa de titani de 49 mm i un vidre davanter pla de safir per a la pantalla més gran i lluminosa en un Apple Watch. El seu botó Acció personalitzable permet accedir a l’instant a pràctiques prestacions. Té la millor autonomia mai vista en un Apple Watch, amb una bateria que dura fins a 36 hores en condicions normals d’ús. Amb el nou mode de baix consum, pot durar fins a 60 hores.

La seva nova esfera Wayfinder està pensada específicament per a la gran pantalla de l’Apple Watch Ultra i inclou una brúixola en el dial i espai per a fins a vuit complicacions. Arriba amb tres noves corretges –Loop Trail, Loop Alpine i Ocean– amb un disseny que ofereix un ajust segur i còmode.

L’Apple Watch Ultra ofereix una exclusiva manera de mesurar la temperatura amb un disseny de dos sensors: un ubicat a la part posterior del rellotge, a prop de la pell, i un altre just sota de la pantalla, reduint les desviacions generades per l’entorn. Cada cinc segons, els sensors analitzen la temperatura del canell i registren els canvis, tot i que siguin de només 0,1 °C. En l’app Salut, els usuaris veuen els canvis detectats durant la nit en la seva temperatura de referència, que poden deure’s a l’exercici, al jet-lag o fins i tot a una malaltia.

L’Apple Watch Ultra es pot reservar des d’avui i estarà disponible a partir de divendres, 23 de setembre. Té un preu de 999 euros.

Nous auriculars

Apple també ha anunciat avui la segona generació dels AirPods Pro. Amb la potència del nou xip H2, ofereixen millores en el rendiment i en la cancel·lació activa de soroll i el mode de so ambient. L’àudio espacial permet disfrutar d’una experiència única més immersiva. Ara es pot reproduir contingut multimèdia i ajustar el volum directament des d’un control tàctil situat a la part cilíndrica de l’equip, que té més autonomia, un estoig de càrrega nou i una mida de coixins addicional per millorar l’ajust.

Els AirPods Pro (2a generació) estaran disponibles a la botiga d’Apple a partir de divendres, 9 de setembre, i en botigues a partir de divendres, 23 de setembre.

«Els AirPods van revolucionar el món dels auriculars sense fil gràcies al seu disseny innovador i al seu so de qualitat excepcional. Amb els nous AirPods Pro, Apple ha tornat a apujar el llistó», ha dit Bob Borchers, vicepresident de Màrqueting Mundial de Producte d’Apple. «Els nous AirPods Pro permeten disfrutar d’una qualitat de so encara millor, una experiència més immersiva gràcies a l’àudio espacial personalitzat i prestacions d’àudio revolucionàries, com el so ambient adaptatiu. Els auriculars sense fil més venuts del món ara són encara millors amb fins al doble de cancel·lació de soroll que els seus predecessors»