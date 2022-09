La companyia Huawei ha presentat nous productes en el marc de la fira d’electrònica de consum IFA 2022, que té lloc a Berlín.

Els smartphones nova 10 i nova 10 Pro incorporen millores pel que a fotografia es refereix. Històricament els fabricants de mòbils han prioritzat la càmera posterior, però també el rendiment de la càmera frontal és clau. Per aquesta raó, els nous dispositius de la marca compten amb una potent càmera frontal amb un angle ultra ample de 60 MP capaç de capturar vídeo en 4K. A més, nova 10 Pro també disposa d’una càmera addicional de retrat de 8 MP per obtenir primers plans amb més nivell de detall.

Els dos equips compten amb una sèrie d’especificacions que han sigut dissenyades tenint en compte les demandes de les generacions més joves: càmera posterior de 50 MP amb processament avançat d’imatges, elevada freqüència de refresc de pantalla i càrrega ràpida. Tot això en un disseny de 7,88 mm de gruix en el cas del nova 10 Pro i 6,88 mm en nova 10.

Així és el MateBook X Pro

MateBook X Pro, el nou portàtil intel·ligent de Huawei, integra innovadores característiques a un atractiu acabat metàl·lic. Durant la seva fabricació, l’ús d’aliatges de magnesi i un procés de revestiment d’oxidació per microarc el converteixen en un portàtil manejable i durador.

Destaca per la seva pantalla FullView de 14,2 polzades i 3,1K. Amb Free Touch admet vuit controls per gestos amb què es poden realitzar captures de pantalla, així com ajustar la brillantor o el volum, entre altres possibilitats.

Equipat amb un processador Intel Core de 12a generació, el chipset compta amb una nova arquitectura híbrida que el fa un 60% més eficient que el seu predecessor. Per la seva banda, el nou sistema de refrigeració Shark Fin amb doble aspa en forma d’aleta de tauró, fa possible que el dispositiu funcioni de forma eficient durant més temps.

Nou rellotge intel·ligent

Molts dels dispositius wearables de Huawei poden monitoritzar una sèrie de dades perquè els usuaris puguin tenir un control de la seva salut, com és el cas del monitoratge de la freqüència cardíaca o de la SpO2. A principis d’aquest any Huawei va anunciar Watch D, un dispositiu que inclou un sistema capaç de mesurar la pressió arterial.

Es llançarà al mercat europeu com a dispositiu mèdic certificat, perquè els usuaris tinguin garantia que la informació que obtenen és precisa. En aquest sentit, comptarà amb una funció d’electrocardiograma (ECG) amb certificació mèdica.