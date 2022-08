Quatre noves parelles de falcons pelegrins s’han establert al Port de Barcelona, 13 anys després de l’inici del programa de reintroducció d’aquesta au a Barcelona. Les parelles de falcons, que han fet nius als edificis del port i en els espais naturals de la zona com els penya-segats de Montjuïc, han disparat el nombre de naixements d’aquests ocells de presa, que van arribar a una desena el 2021.

Els falcons pelegrins van desaparèixer de Barcelona el 1973 amb la pèrdua de l’última parella reproductora establerta a Santa Maria de Mar. Aquest creixement de la població de falcons reafirma l’èxit del projecte de reintroducció del falcó pelegrí a Barcelona, impulsat el 1999 per l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Galanthus Natura, que va incloure fins a 12 alliberaments al recinte del Port de Barcelona. Aquesta primera dotzena de falcons van participar en l’aparició el 2004 de les primeres parelles reproductores establertes a Catalunya, concretament, a Tarragona i Barcelona.

Des del 2004 han nascut 75 falcons en el Port de Barcelona i 30 d’ells en els últims quatre anys, cosa que confirma, segons dades ofertes pel Port, una «clara tendència a l’alça» de la població d’aquesta espècie a la zona, que va desaparèixer de la ciutat fa cinc dècades. Segons fonts del mateix Port de Barcelona, l’entorn portuari de la ciutat s’ha revelat com «un espai òptim per a la cria del falcó pelegrí, convertint-se en un punt clau del projecte de reintroducció d’aquesta espècie a la ciutat» gràcies als seus amplis espais i la presència de les principals preses d’aquestes aus, els coloms i les tórtores.

Els falcons tenen importants beneficis ecològics, fins i tot per a una ciutat com Barcelona. Des de l’Ajuntament, insisteixen en els «importants beneficis ecològics» que podria comportar la seva reintroducció en un context de creixement de la presència de coloms a la ciutat, ja que, com assenyalen, una presència de falcons més gran podria ajudar a regular la superpoblació de les diferents aus urbanes que habiten a la ciutat.

Durant més d’una dècada, de les parelles establertes a Barcelona, només l’assentada a Montjuïc va fer un niu en l’espai portuari fins al 2017, quan una altra parella de falcons es va instal·lar a la zona. Fa tres anys, es van establir dues parelles més, una al telefèric de Montjuïc i una altra al moll de l’Energia. La falta d’espais adequats per a la nidificació es mostra com el principal factor limitant per a l’establiment de noves parelles a la zona, per la qual cosa, segons afirmen fonts del Port, s’està treballant en la col·locació de caixes-niu en els espais més adequats perquè puguin instal·lar-se noves parelles de falcons i consolidar aquesta tendència.