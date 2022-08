Twitter està experimentant problemes aquest dimarts que impedeixen als usuaris utilitzar la xarxa social amb normalitat, que s’estenen també a eines complementàries com TweetDeck.

Els usuaris estan experimentant problemes per accedir a la xarxa social, tant a la web com a l’aplicació mòbil, i no és possible entrar al ‘timeline’ ni a altres comptes de Twitter.

Segons detalla el portal Down Detector, les fallades es van començar a identificar cap a les 19.43 hores (Espanya peninsular) d’aquest dilluns, tot i que els problemes per a la majoria d’usuaris es van començar a notar a les 20.00 hores.