La companyia realme, que actualment se situa al Top 4 de vendes a Europa, ha anunciat que ja està disponible en botigues l’edició limitada del realme GT Nneo 3T Dragon Ball Edition, per primera vegada al nostre mercat. Arriba en versió de 8GB + 256GB a un preu de 499,99€, amb càrrega ràpida de 80W i el potent processador Snapdragon 870. Aquest nou dispositiu ve totalment personalitzat amb fons de pantalla, icones, redisseny dels clàssics personatges de l’anime, amb una alta capacitat per fer la funcionalitat de joc fluida.

Cal destacar que aquest model és l’smartphone de càrrega més ràpida del segment, integra SuperDart de 80W i una bateria de 5000mAh, que permet carregar fins al 50% en 12 minuts. Quant al processador, compta amb Snapdragon 870 5G, que fa possible que el dispositiu s’adapti a tota mena d’usuaris, fins i tot als jocs d’alta FPS.

Pantalla i sistema de càmeres

Compta amb una pantalla E4 AMOLED Full-HD + de 6,62 polzades amb una freqüència de mostratge de 120 Hz. Té una brillantor màxima de 1300 nits, fet que facilita que els usuaris puguin visualitzar de manera òptima el contingut fins i tot sota la llum solar directa.

Disposa de triple càmera IA integrada per una càmera principal de 64 MP, gran angular de 119è i lent macro de 4cm. A més, està equipat amb el mode ‘street photography’.

Preu

El realme GT NEO 3T Dragon Ball Edition ve amb una única configuració de 8GB + 256 GB que costarà 499,99€ i està disponible des d’avui amb unitats limitades.

Valors destacats

Processador Qualcomm Snapdragon 870 5G | Càrrega ràpida SuperDart de 80 W | Gran bateria de 5000 mAh

El telèfon ve personalitzat per fora com si es tractés del vestit que porta Goku. A l’interior, hi té un sistema totalment personalitzat amb fons de pantalla, icones i tota mena de referències a la icònica sèrie. Es tracta d’una edició molt cuidada.

Quant a la càmera, estem davant un sistema amb sensor principal de 64MP, un gran angular amb 119è i una lent macro de 4cm.

Es tracta d’un dispositiu competent que destaca en estètica, càrrega ràpida, pantalla i rendiment.

Atenció als fans: es tracta d’una edició limitada que estarà disponible temporalment i que la companyia ha portat al nostre país de manera oficial per primera vegada.

Característiques tècniques

Processador: Qualcomm Snapdragon 870.

Memòria RAM: 8 GB.

Emmagatzemament intern: 128 / 256 GB.

Pantalla. Dimensió: 6,62 polzades. Resolució: Full HD+. Tecnologia: AMOLED. Freqüència de mostratge: 120 Hz.

Càmera posterior. Principal: 64 Mpx f/1.79. Gran angular: 8 Mpx f/2.2. Sensor macro: 2 Mpx f/2.4. D’altres: led Flaix.

Càmera davantera. Resolució: 16 Mpx.

Connectivitat: 5G. Bluetooth. WiFi ac.

Bateria: 5.000 mAh.

Càrrega ràpida: 80 W.

D’altres

Compta amb ràdio FM. Port USB-C. Minijack 3.5 mm.

Dimensions: 162,9 × 75,8 × 8,65 mm.

Pes: 194,5 g.

Sistema operatiu

Versió d’Android: 12.

Interfície del fabricant: realme UI 3.0.